Muere Milton Glaser, célebre grafista estadounidense

Nacido el 26 de junio de 1929 en el Bronx en una familia judía húngara, Glaser era conocido por su estilo retro y alegre, que contribuyó a modelar la identidad visual de la cultura popular estadounidense de los años 1960 y 1970.

Además de su "I Love NY", con su corazón rojo en fondo blanco archiconocido por los visitantes de la capital financiera del país, Glaser fue el autor, en 1967, del afiche de promoción del best-of de Bob Dylan que representaba el perfil del cantante, en la sombra, con su cabellera psicodélica al viento.

También recreó el logo de la editorial de historietas DC Comics e ideó el de la cervecería Brooklyn Brewery, tan apreciado por los hipsters de todo el mundo. Más recientemente, concibió el póster de la última temporada de la exitosa serie televisiva "Mad Men".

"Lo que Milton Glaser dio a Nueva York permanecerá por mucho tiempo luego de su desaparición. I Love New York era un logo perfecto para su época y lo sigue siendo hoy. Perdimos un diseñador brillante y un gran neoyorquino", comentó en la mañana del sábado el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

Cofundador del estudio Push Pin y de New York Magazine, Glaser creó el logo "I Love NY" en los años 70 por encargo de la ciudad, cuya imagen y reputación se había desplomado por problemas financieros y la delincuencia.

La popularidad del logo había "sobrepasado tanto las expectativas", explicó en una entrevista en 2018, "que no (se) consideraba más como su creador". "Pero no quita nada del placer que siento cuando me doy cuenta que fui yo".

Le fue otorgada la medalla estadounidense de las artes en 2009, de manos del mandatario Barack Obama, el primer grafista en recibir la más alta distinción del gobierno estadounidense a los artistas.