Muere Rush Limbaugh, el conservador locutor estadounidense

Desde 1988, Rush Limbaugh le habló semanalmente a más de 15 millones de estadounidenses a través de su programa The Rush Limbaugh Show.

El editor de la revista Talkers, Michael Harrison, explicó que la idea de una radio conservadora no se afianzó hasta que Rush Limbaugh, después de conseguir trabajos como DJ en Pittsburgh, Kansas City y Sacramento, se hizo nacional desde una posición privilegiada en la WABC de Nueva York en 1988.

"Antes de Limbaugh, solo 30 o 40 estaciones "hablaban por radio" y muchas no eran políticas", dijo Harrison. "Ahora hay miles". Reseñó AP.

Limbaugh causó sensación entre la gente a la que le gustaba modificar a los liberales, indignándose con la incorrección política.

"Fue la figura mediática individual más importante de las últimas cuatro décadas", dijo Ian Reifowitz, profesor de estudios históricos en la Universidad Estatal de Nueva York y autor de The Tribalization of Politics: How Rush Limbaugh's Race-Baiting Rhetoric on the Obama La presidencia allanó el camino para Trump.

Según AP, la muerte de Limbaugh llevó a Donald Trump a llamar a Fox News Channel para su primera entrevista televisiva desde que dejó la Casa Blanca.

Asimismo, el exvicepresidente Mike Pence le dijo a Fox que Limbaugh lo inspiró en su carrera política. La exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, recordó que cuando era niña viajaba en la camioneta de su padre mientras el programa de Limbaugh sonaba en la radio.

Previo a su éxito como locutor, a los 16 años de edad Rush Limbaugh condujo su primer programa radial en su ciudad natal: Cape Girardeau, en Misuri.

Luego de abandonar la universidad, en el segundo semestre, el locutor probó suerte en varias emisoras hasta llegar a Nueva York en 1988.

En su espacio radial, Rush Limbaugh se caracterizaba por presentar un estilo particular: sin guión llegó a despotricar a varias personalidades del ámbito social y político.

Ante su trayectoria, el cuatro de febrero de 2020 el expresidente Donald Trump le entregó al locutor la Medalla Presidencial de la Libertad en el discurso del Estado de la Unión.

Su deceso, es sinónimo de profundo duelo para sus fanáticos.