Muestra expone fauna neotropical con 22 obras

Estudio de la fauna

La artista realizó gran parte de las obras expuestas en esta galería durante la pandemia recurriendo al recuerdo y a la fotografía y el resultado fue, además de aliviar los momentos de aislamiento, una serie de ilustraciones que retratan la fauna de esta región y pretenden ser una llamada de atención para su registro y conservación por su amenazada situación.

"Durante el confinamiento por la pandemia por COVID 19, la investigación me acercó a una mayor comprensión de la anatomía animal. La aproximación al mundo natural por medio de la fotografía me permitió salir de los confines de mi hogar. Esa libertad que traía a mi casa, a través del colorido de las aves, me ayudó a aliviar los momentos de reclusión", apuntó la autora de las obras.

"De nuevo apostamos por la unión entre arte y ciencia, un indispensable en las salas del museo, e invitamos a los visitantes a conocer la obra de Viviane Chonchol. Su original estilo y técnica nos acercan a la fascinante fauna del trópico sudamericano", agregó el vicedirector de exposiciones del MNCN, Borja Milá

A la inauguración del martes, asistieron Milá y la ilustradora mientras que para hoy -10 de abril- está prevista la conferencia Aves de la claridad deslumbrante, un encuentro con Viviane Chonchol, Federica Palomero (historiadora del arte) y David Ascanio (fotógrafo de naturaleza) que, organizado por la Sociedad de Amigos del Museo (SAM), se podrá seguir de forma presencial y virtual.

Sobre la artista

Viviane Chonchol vive y trabaja en Caracas (Venezuela). Tras graduarse como diseñadora gráfica en el Instituto de Diseño Hans Neumann, trabajó en el área de la imagen corporativa y el diseño editorial. Se aproximó a la técnica de la acuarela a través de diseños relacionados con la conservación de la biodiversidad y es una ávida senderista que refleja en sus obras la fascinación que le produce la fauna en su entorno.

FUENTE: Europa Press