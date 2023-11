Mujer afirma que Jamie Foxx la agredió sexualmente en un bar de Nueva York

Según la demanda, ella y una amiga estaban sentadas en una mesa contigua a la de Foxx en el restaurante Catch NYC, en 2015. La mujer le pidió a Foxx una fotografía, y las dos mujeres se tomaron varias fotos con él. La denuncia afirma que él empezó a hacerle cumplidos por su cuerpo de supermodelo y le dijo que se parecía a la actriz Gabrielle Union.

Denuncia contra Jamie Foxx

Fue entonces que él la tomó del brazo y la llevó a una zona apartada, donde le metió las manos por debajo del top y le tocó los pechos, según la demanda. Ella trató de zafarse de Foxx mientras él le metía las manos en el pantalón y le tocaba los genitales, señaló en la denuncia.

Cuando la amiga de la mujer los encontró, Foxx se detuvo y las mujeres se alejaron, según la demanda.

Un representante de Foxx, de 55 años, emitió el jueves un comunicado en el que aseguró que el supuesto hecho nunca ocurrió.

“En 2020, esta persona presentó una demanda casi idéntica en Brooklyn. Ese caso fue desestimado poco después. Los señalamientos no son más viables hoy de lo que eran entonces. Estamos seguros de que serán desestimadas de nuevo. Y una vez que lo sean, el señor Foxx tiene la intención de presentar una demanda por enjuiciamiento malicioso en contra de esta persona y sus abogados por volver a presentar esta acción frívola”, indicó el comunicado.

Según la demanda, la mujer busca una indemnización por daños y perjuicios a determinarse durante el juicio.

La demanda fue una de las muchas presentadas esta semana en virtud de una ley temporal de Nueva York, la Ley de Supervivientes Adultos, que permite a las víctimas adultas interponer denuncias por presuntas agresiones sexuales que anteriormente habrían quedado fuera del plazo de prescripción. La ley expiró después del jueves.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sufrido abusos sexuales a menos que las denuncien públicamente.

FUENTE: AP