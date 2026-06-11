jueves 11  de  junio 2026
ARTES VISUALES

Mural de Messi hecho por amigos y vecinos causa furor en la periferia de Buenos Aires

El próximo objetivo de los impulsores es conseguir una firma original de Messi para incorporarla al mural junto a las de los vecinos

Captura de video que muestra un mural de Lionel Messi este miércoles, en Berazategui, Argentina.

Captura de video que muestra un mural de Lionel Messi este miércoles, en Berazategui, Argentina.

EFE

BERAZATEGUI, Argentina.- Sobre una pared levantada en un estacionamiento de Berazategui, una popular localidad de la periferia de Buenos Aires, se alza el rostro de Lionel Messi rodeado por más de 1.000 firmas de vecinos, un mural impulsado por dos amigos que se ha convertido en un fenómeno viral y comunitario, que llevó al propio futbolista a enviar un mensaje de gratitud.

La historia comenzó con una idea sencilla, pero ambiciosa. El muralista Leonel García, de 32 años, quería rendir homenaje a Messi tras la obtención de la tercera Copa del Mundo por Argentina en 2022, con el desafío de levantar una obra que destaque entre las innumerables dedicadas al delantero en Argentina y el mundo.

Lee además
Pedro Pascal recibe el premio a mejor actor en una serie de drama por The Last of Us en la 30a entrega anual de los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla el sábado 24 de febrero de 2024 en el Shrine Auditorium en Los Ángeles. 
TELEVISIÓN

HBO suspende rodaje de tercera temporada de 'The Last of Us' por el Mundial de Fútbol
El portero de la selección de México, Guillermo Ochoa, durante una sesión de entrenamiento, el 15 de mayo de 2026.
FÚTBOL

Mexicano Ochoa llega a su sexto Mundial entre halagos y dudas por la edad

“Como ya hay muchos murales, había que ponerle un factor diferencial. Mi idea fue hacer que toda la gente firme, ponga su nombre y con un saludo a Messi para el Mundial”, explicó García a EFE.

Para concretar el proyecto necesitaba una pared. Fue entonces cuando se sumó en febrero pasado a Federico Merodo, de 23 años y propietario del estacionamiento donde hoy se levanta la obra.

“Leo me propuso la idea de hacer un trabajo de estas dimensiones que incluía a todo Berazategui y a mí me encantó”, contó Merodo a EFE.

Como el lugar no contaba con una superficie adecuada, ambos decidieron construir especialmente una pared de ladrillo de seis metros de ancho por cinco y medio de alto para convertirla en el soporte del mural.

Merodo, además, recurrió a las redes sociales para conseguir patrocinadores que ayudaran a cubrir los costos.

El trabajo de García demandó 18 días, con jornadas de entre seis y ocho horas diarias en las que usó apenas ocho colores, que combinados en distintas proporciones formaron las sombras, luces y detalles del rostro de Messi.

A medida que avanzaba el mural, la expectativa de los vecinos fue creciendo y los organizadores comenzaron a difundir el proyecto en redes sociales convocando a la comunidad a participar con una firma el pasado 29 de mayo.

“Firmaron más de 1.100 personas. Fue un evento histórico para el municipio. Muchas quedaron afuera porque la pared no dio abasto”, relató García.

El mensaje de Messi

La repercusión del mural trascendió rápidamente los límites locales. Imágenes de la obra comenzaron a circular por redes sociales y fueron compartidas por figuras del deporte y la cultura hasta que el 3 de junio llegó a oídos del mismísimo Messi, quien a través de un video agradeció el homenaje.

“Fue una locura. Agradecerles mucho a ustedes y a toda la gente que los bancó, que se acercó y se sigue acercando”, expresó el futbolista.

Para los amigos el mensaje significó mucho más de lo que había imaginado. “Nosotros aspirábamos a que le pusiera un ‘me gusta’ en Instagram. Pero él duplicó la apuesta y nos regaló un video hermoso. Para mí como artista es un hito impresionante", dijo García.

El próximo objetivo de los impulsores es conseguir una firma original de Messi para incorporarla al mural junto a las de los vecinos.

El mural ya se transformó en un símbolo de Berazategui y se prevé que será un punto de encuentro para que los vecinos festejen futuras victorias de la selección argentina, a días de su participación en un nuevo campeonato del mundo.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Messi regresa y la mesa queda oficialmente servida para el Mundial

Peluches de Messi impulsan la fiebre mundialista en China

Argentina y Brasil, las cartas más fuertes de Sudamérica

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Escalada del conflicto

Trump afirma que Irán le pidió detener los bombardeos en el segundo día de ataques defensivos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se prepara para emitir su voto en las elecciones presidenciales en un centro de votación en Bogotá el 31 de mayo de 2026. Los colombianos acuden a las urnas en unos comicios que determinarán la respuesta de la nación, asolada por el conflicto, a la creciente violencia: mantenerse a la izquierda y optar por el diálogo o virar a la derecha hacia la guerra total
COLOMBIA

Congresista del oficialismo se retracta y rectifica el auto que ordenaba suspender a Petro como presidente

El secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth
SEGURIDAD

EEUU ofrece dar "grandes noticias" sobre organizaciones "terroristas" en Venezuela

Imagen referencial. 
DESMENTIDO

EEUU niega que empresa de Florida tenga licencia para exportar petróleo a Cuba

En la Corte IDH hay varios casos de Venezuela en espera de justicia. 
VENEZUELA

Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena cierre de cárcel del Helicoide tras constatar torturas

Te puede interesar

Rossie Cordero Stutz, sheriff de Miami-Dade.
AL FÚTBOL EN AUTOBÚS

Mundial FIFA 2026: así funcionará el transporte hacia el estadio de Miami

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de campeón de la Copa Mundial 
MUNDIAL

Tres banderas, un solo sueño: el Mundial más grande de la historia ya está en juego

Imagen aérea del Pentágono.
ALARMA

Cierran un ala del Pentágono tras un "incidente con sustancias peligrosas"

Los sospechosos Anthony Enrique Gordon y Danette Lara fueron apresados por la policía de Miami Gardens.
GRAN BOTÍN

Récord histórico en Miami Gardens: incautan 42 kilos de drogas y $1.3 millones

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal.
seguridad nacional

Trump pide al Congreso aprobar $350.000 millones para el Pentágono y reformas electorales