La Albiceleste regresa a Argentina sin Messi y recibe el apoyo de miles de hinchas

La selección argentina viaja en un autobús descapotable hacia el campo en Buenos Aires, tras regresar de Estados Unidos después de su derrota en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección argentina regresó este lunes a Buenos Aires tras caer 2-1 ante España en la final del Mundial 2026 . Aunque el desenlace fue muy distinto al vivido cuatro años atrás con la conquista del título en Catar, miles de aficionados desafiaron el frío y la lluvia para recibir al equipo y agradecer el esfuerzo realizado.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había informado previamente que varios integrantes del plantel no regresarían con la delegación. Entre ellos estuvo Lionel Messi, quien viajó directamente a Miami y, según la prensa local, tiene previsto trasladarse en los próximos días a su ciudad natal de Rosario.

El entrenador Lionel Scaloni, su cuerpo técnico y parte del plantel fueron recibidos con una alfombra roja y una banda militar en el aeropuerto de Ezeiza. Posteriormente abordaron un autobús descapotable para saludar a los miles de hinchas que acompañaron el recorrido hasta el predio de la AFA. Entre los futbolistas presentes figuraban Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Nicolás González y Gonzalo Montiel.

El agradecimiento de los hinchas a la Albiceleste

A medida que avanzaba la caravana, el semblante serio de los jugadores dio paso a sonrisas al ver el respaldo de la afición. Familias enteras se congregaron en las calles con banderas, fuegos artificiales y cánticos para reconocer el compromiso del equipo, dejando claro que el subcampeonato no borró el vínculo construido durante los últimos años.

Muchos seguidores destacaron que la selección volvió a unir al país y recordaron especialmente la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales, un triunfo que tuvo una fuerte carga simbólica. Durante el recorrido también pudieron verse banderas con la frase “Las Malvinas son argentinas”, en referencia al mensaje que los propios jugadores habían exhibido durante el Mundial.

En las redes sociales, Lionel Messi compartió un mensaje en el que reconoció que “el dolor es muy grande” y admitió que llevará tiempo superar la derrota. Lautaro Martínez también expresó su tristeza por no haber podido conquistar el título, aunque resaltó el mérito de alcanzar una segunda final mundialista consecutiva.

Mientras Argentina recibía a sus futbolistas con muestras de cariño, España celebraba la conquista del Mundial con un multitudinario desfile por las calles de Madrid, tras ser recibida por el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En Buenos Aires, las muestras de apoyo comenzaron incluso antes de la llegada de la delegación. Apenas terminó la final en el MetLife Stadium, miles de personas se reunieron espontáneamente en el Obelisco y otros puntos emblemáticos para cantar, bailar y agradecer la campaña de la Albiceleste. La jornada festiva, sin embargo, terminó con algunos disturbios aislados que obligaron a la intervención de la policía y dejaron un saldo de 15 personas detenidas.

FUENTE: AFP