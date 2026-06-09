martes 9  de  junio 2026
TELEVISIÓN

HBO suspende rodaje de tercera temporada de 'The Last of Us' por el Mundial de Fútbol

Los responsables de la serie de drama han reestructurado su calendario de filmación para evitar interferencias logísticas derivadas del evento de la FIFA

Pedro Pascal recibe el premio a mejor actor en una serie de drama por The Last of Us en la 30a entrega anual de los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla el sábado 24 de febrero de 2024 en el Shrine Auditorium en Los Ángeles.&nbsp;

Pedro Pascal recibe el premio a mejor actor en una serie de drama por "The Last of Us" en la 30a entrega anual de los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla el sábado 24 de febrero de 2024 en el Shrine Auditorium en Los Ángeles. 

AP/ Chris Pizzello
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- The Last of Us, La aclamada producción de HBO Max, ha decidido pausar temporalmente las grabaciones de su esperada tercera entrega. Los responsables de la serie de drama y ciencia ficción han reestructurado su calendario de filmación para evitar interferencias logísticas graves derivadas del desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA.

Impacto del Mundial en la producción de HBO

El parón en el set de rodaje responde a una estrategia puramente logística y de distribución de recursos. La magnitud global del evento futbolístico acapara la atención de los medios y complica la gestión de locaciones exteriores, la movilización de los equipos de producción y la disponibilidad de los extras.

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Además, las cadenas televisivas y plataformas de streaming suelen reajustar sus agendas de estreno y promoción para no competir directamente por la atención de las audiencias durante las semanas que dura la competición.

Según reportaron portales especializados de la industria del entretenimiento como Variety y The Hollywood Reporter, el equipo técnico aprovechará este receso en las cámaras para adelantar labores esenciales de postproducción y pulir los libretos de los próximos episodios, garantizando que el regreso de Joel y Ellie mantenga los altísimos estándares de calidad que caracterizan a la franquicia.

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