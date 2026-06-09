HBO suspende rodaje de tercera temporada de 'The Last of Us' por el Mundial de Fútbol

Pedro Pascal recibe el premio a mejor actor en una serie de drama por "The Last of Us" en la 30a entrega anual de los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla el sábado 24 de febrero de 2024 en el Shrine Auditorium en Los Ángeles.

MIAMI.- The Last of Us, La aclamada producción de HBO Max, ha decidido pausar temporalmente las grabaciones de su esperada tercera entrega. Los responsables de la serie de drama y ciencia ficción han reestructurado su calendario de filmación para evitar interferencias logísticas graves derivadas del desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA.

El parón en el set de rodaje responde a una estrategia puramente logística y de distribución de recursos. La magnitud global del evento futbolístico acapara la atención de los medios y complica la gestión de locaciones exteriores, la movilización de los equipos de producción y la disponibilidad de los extras.

Además, las cadenas televisivas y plataformas de streaming suelen reajustar sus agendas de estreno y promoción para no competir directamente por la atención de las audiencias durante las semanas que dura la competición.

Según reportaron portales especializados de la industria del entretenimiento como Variety y The Hollywood Reporter, el equipo técnico aprovechará este receso en las cámaras para adelantar labores esenciales de postproducción y pulir los libretos de los próximos episodios, garantizando que el regreso de Joel y Ellie mantenga los altísimos estándares de calidad que caracterizan a la franquicia.