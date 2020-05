Museo de Arte de Boca Ratón reabre sus puertas en junio

El nuevo horario al público será de de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. de miércoles a domingo.

Por otra parte, el museo ha tenido la suerte de poder ampliar las exposiciones que tenían previsto cerrar en junio.

Extendido hasta el 20 de septiembre:

Eye to I: Self Portraits from the National Portrait Gallery

Phyllis Galembo: Maske

Extendido hasta el tres de enero:

Edward Steichen: In Exaltation of Flowers

Works on Paper: Drawn from the Collection

Este plan de reapertura obedece a las pautas del estado de Florida, el condado de Palm Beach y la ciudad de Boca Ratón. Pero los planes de reapertura pueden estar sujetos a cambios en en caso de que surjan problemas imprevistos en el futuro.

"Estamos trabajando cuidadosamente para preparar el museo, la Escuela de Arte y el gremio de artistas para su regreso. En consideración a la seguridad de los visitantes y el personal, el museo seguirá las pautas con respecto a los límites de capacidad, y ha creado un programa sólido de limpieza y desinfección. Se requerirán máscaras (con un número limitado de máscaras disponibles para su compra en la Tienda del Museo) y cumpliremos con las pautas de distanciamiento social en todas las galerías y durante el registro. Hay un número limitado de casilleros disponibles para uso de los visitantes para almacenar artículos personales" explicó el museo a través de un comunicado de prensa.

"Alentamos a todos los invitados a utilizar las estaciones de desinfección de manos ubicadas en todo el museo. Además, ofreceremos opciones de pago sin efectivo y sin contacto en la tienda del museo y en el mostrador del vestíbulo. Por el momento, no habrá giras con docentes", agregó el centro.