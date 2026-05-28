jueves 28  de  mayo 2026
PATRIMONI

Museo Reina Sofía, hogar del Guernica de Picasso, cumple 40 años

La famosa obra se presentó al público el 10 de septiembre de 1992 como "eje vertebral del discurso museográfico" de la institución

Una mujer fotografía la obra de Picasso Guernica durante la presentación de los actos conmemorativos del Año Picasso, en el Museo Reina Sofía, el 12 de septiembre de 2022, en Madrid (España).

Una mujer fotografía la obra de Picasso Guernica durante la presentación de los actos conmemorativos del Año Picasso, en el Museo Reina Sofía, el 12 de septiembre de 2022, en Madrid (España).

Europa Press/Eduardo Parra

MADRID.- El Museo Reina Sofía cumple este 28 de mayo cuarenta años, ya que el Centro de Arte Reina Sofía (CARS), origen del actual museo, abrió sus puertas al público ese mismo día de 1986, tras su inauguración oficial dos días antes. Entre sus piezas, destaca el Guernica de Pablo Picasso.

La obra se presentó al público el 10 de septiembre de 1992 como "eje vertebral del discurso museográfico" de la institución.

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Ubicado en el antiguo Hospital General de Madrid, el CARS inició su andadura como centro de exposiciones temporales de carácter nacional e internacional. Dos años después, el 27 de mayo de 1988, se convirtió en museo nacional, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El 31 de octubre de 1990, con la presencia de los Reyes, Juan Carlos I y Sofía, se inauguró oficialmente la sede del Museo.

La sede central del Museo Reina Sofía cuenta con una superficie de 84.048 metros cuadrados (m²), en los que se asientan el Edificio Sabatini, una construcción del siglo XVIII que sirvió originalmente como hospital, declarado en 1977

Monumento Histórico-Artístico, y el Edificio Nouvel, la ampliación en vidrio y acero diseñada por Jean Nouvel e inaugurada en 2005. Además, cuenta con dos sedes: el Palacio de Cristal, actualmente en obras en el Parque del Retiro de Madrid, y el Palacio de Velázquez.

Las Colecciones, que se iniciaron con los de fondos compuestos por cerca de 10.000 obras procedentes del antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo (MEAC), han alcanzado las 31.289 piezas actuales. A lo largo de estos años, se ha ido ampliando con compras, donaciones y depósitos, además de ampliar sus formatos (cine, vídeo, artes vivas y performance), con especial hincapié en la incorporación de mujeres artistas (que actualmente representan el 15% de sus fondos) y en el arte latinoamericano.

Entre los artistas presentes en las Colecciones del Reina figuran, entre otros, Francis Bacon, María Blanchard, Alexander Calder, Salvador Dalí, Sonia Delaunay, Pepe Espaliú, Juan Gris, José Gutiérrez Solana, Maruja Mallo, René Magritte, Joan Miró, Juan Muñoz, Pablo Picasso, Ángeles Santos, Richard Serra, Dorothea Tanning, Antoni Tàpies, Gerda Taro, Delhy Tejero o Rosario de Velasco.

Proceso de revisión

Como añade la institución, actualmente las Colecciones del Reina se encuentran en un proceso de revisión. La primera fase de la presentación —Colección. Arte contemporáneo: 1975-presente, se inauguró el pasado 16 de febrero de 2026 en la cuarta planta del Edificio Sabatini.

La segunda parte se presentará en 2027, en la tercera planta, con obras del período que abarca desde los años 50 hasta los 70 del siglo XX, y el proyecto culminará en 2028 con la reorganización de la segunda planta dedicada a las vanguardias.

Tras la fundación del Centro de Arte Reina Sofía por el ministro de Cultura Javier Solana, a iniciativa de Carmen Giménez, entonces directora del Centro Nacional de Exposiciones, desde su constitución como Museo siete personas han dirigido la institución: Tomás Llorens (1988-90), María de Corral (1991-94), José Guirao (1994-2001), Juan Manuel Bonet (2001- 2004), Ana Martínez de Aguilar (2004-07), Manuel Borja-Villel (2008-23) y el actual, Manuel Segade, (2023).

Por otro lado, el Reina cuenta con el apoyo de las fundaciones Fundación Museo Reina Sofía, desde 2012 junto con su homóloga estadounidense, y la Fundación Amigos del Reina Sofía, desde 2018.

Asimismo, el año pasado se creó el Instituto Cáder de Arte Centroamericano (ICAC), con el objetivo de promover la investigación y difusión del arte de esta región y sus diásporas.

FUENTE: Europa Press

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