Museo Reina Sofía revela millonaria adquisición de obras en 2025

MADRID.- El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía incorporó durante 2025 un total de 404 obras por valor de 10,6 millones de euros de 130 artistas entre los que se encuentran Juan Genovés, Salvador Dalí, Joan Fontcuberta, Victoria Civera, Manuela Ballester o Ángela de la Cruz, y artistas extranjeros como Judy Chicago, Giuseppe Campuzano, Marta Minujín o la artista emergente palestina Lara Salous, entre otros.

Aunque las incorporaciones llegan de donaciones recibidas y de las obras que la Fundación Museo Reina Sofía ha depositado en el propio museo, la pinacoteca y el Ministerio de Cultura han comprado otras 81 obras por un importe total de 2,4 millones de euros. Estas adquisiciones han sido realizadas en su mayor parte gracias a una aportación extraordinaria del Ministerio de Cultura de 2.206.389,11 euros para el Reina.

Aunque desde la pinacoteca destacan que el 58,6% del dinero invertido en estas compras se ha dedicado a piezas de artistas mujeres, estas solo representan un 34% en dichas compras. Así, el Reina Sofía junto con Cultura habrían adquirido obras de 12 mujeres frente a 23 hombres.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Museo Reina Sofía (@museoreinasofia)

Las Colecciones del Reina Sofía crecen fundamentalmente por tres vías: las compras con recursos económicos del propio museo y la donación de obras a la institución; las adquisiciones con recursos económicos del Ministerio de Cultura, que incluye tanto las compras en la feria ARCO como las subastas aprobadas por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico; y los depósitos de obras de la Fundación Museo Reina Sofía, tanto adquisiciones como donaciones.

También se ha buscado incorporar obra de creadores que no estaban aún representados o que lo estaban de manera insuficiente, además de trabajos que puedan establecer un diálogo con otras obras ya presentes en el museo. "Se ha buscado nutrir las líneas argumentales que ya sigue el Reina, como la visibilización del trabajo de artistas que luchan por la igualdad de género, racial o cultural, ampliando las posibilidades de representación de las colecciones a lo largo del siglo XX y del arranque del XXI", añade la pinacoteca en un comunicado.

Biombo de Dalí

Entre las 81 adquisiciones del museo se encuentran un biombo que Salvador Dalí realizó con 19 años por encargo de su hermana con reminiscencias asiáticas -comprado a través de una pujar en una subasta-; un retrato de José de Togores; un bodegón de Celso Lagar; tres obras de Alexandre de Riquer del modernismo catalán y la obra 'Indolencia de 1920' del también catalán Ramón Jou Senabré.

Además ha comprado obras de Maruja Mallo, Delhy Tejero, Esther Boix, Carmen Pagés, Amèlia Riera, Judy Chicago, Isidoro Valcárcel, Isaac Díaz Pardo, Manuel Colmeiro o Urbano Lugrís.

En lo que a donaciones se refiere, en total se ha recibido 249 obras de 42 artistas cuyo valor asciende a 3,065 millones de euros. Juan Genovés queda representado con seis nuevas obras donadas por la familia Genovés y por la empresa familiar Trabajo ETRA. También incluyen obras de Soledad Sevilla, Juan Uslé, Miguel Benlloch, José Luis Tirado, Chus Burés, Alberto García Alix, Cees Van Gelderen, 19 obras de la Colección Baez-Tavárez con trabajos de Ernest Lothar, George Hausdorf, Joan Junyer Pascual-Fibla y José Vela Zanetti, así como el Archivo de Ignacio Gómez de Liaño.

Además, se ha tratado de recuperar el trabajo de mujeres artistas como la ceramista Mercedes Amat, con dos murales realizados conjuntamente con su marido, Jacint Bofarull, en 1965 y 1966, donados por la familia. También de la pintora María Roësset, de la Galería Juana de Aizpuru procede una pequeña escultura de una Cristina Iglesias inicial, y de la colección de Laia Abril, tres obras de la serie 'On Rape', parte del amplio y aclamado ensayo fotográfico sobre la violación a consecuencia de la agresión de La Manada.

FUENTE: Europa Press