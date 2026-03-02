lunes 2  de  marzo 2026
PATRIMONIO

Rijksmuseum de Ámsterdam descubre nuevo cuadro de Rembrandt

Gracias a técnicas avanzadas, los investigadores del museo lograron autenticar la obra pintada en 1633, que proviene de una colección privada

Rijksmuseum de Ámsterdam el 6 de febrero de 2023.

AFP/John Thys

AFP/John Thys

ÁMSTERDAM.- Un nuevo cuadro del pintor neerlandés Rembrandt, titulado La visión de Zacarías en el templo, fue descubierto por los investigadores del Rijksmuseum de Ámsterdam, anunció el lunes la pinacoteca. Gracias a técnicas avanzadas, los investigadores del museo lograron autenticar la obra pintada en 1633, que proviene de una colección privada.

Estas técnicas ya fueron utilizadas durante la restauración a gran escala del cuadro La ronda de noche de Rembrandt,

"El análisis de los materiales, las similitudes estilísticas y temáticas, las modificaciones hechas por Rembrandt y la calidad global del cuadro confirman la conclusión según la cual ese lienzo es una obra auténtica de Rembrandt van Rijn", indicó el museo en un comunicado.

Hallar un nuevo Rembrandt es algo que "ocurre pocas veces", declaró a la AFP Taco Dibbits, director del Rijksmuseum.

El cuadro fue comprado por un particular en 1961 y, tras décadas en el olvido, su propietario actual contactó con el museo.

"Es increíble que ese cuadro, cuya existencia ignorábamos, nos fuera enviado por alguien que nos envió un e-mail para preguntarnos si se trataba de un cuadro neerlandés, sin saber verdaderamente qué tenía entre manos", añadió Dibbits.

Al cabo de dos años de estudio minucioso que incluyó un análisis del roble sobre el que la obra fue pintada, el color y el espesor de la pintura, los investigadores concluyeron que las pinturas utilizadas en La visión de Zacarías en el templo estaban también presentes en otras obras del pintor.

"La manera como el cuadro estaba construido, con esas diferentes capas, era típica de Rembrandt. Es un cuadro sombrío y(...) Rembrandt, por supuesto, juega con el contraste de la luz y la oscuridad", explicó a la AFP Jonathan Bikker, conservador en el Rijksmuseum.

La obra

El cuadro representa al gran sacerdote Zacarías, personaje bíblico, en una relativa penumbra. Sus contornos y adornos dorados están iluminados por una luz proveniente de la esquina superior derecha del cuadro, que representa la llegada del arcángel Gabriel.

Según Petria Noble, investigadora especializada en las pinturas de Rembrandt, la obra se adecúa perfectamente al trabajo del pintor en la misma época, cuando tenía 27 años.

"El año 1633 marca el inicio de la carrera de Rembrandt en Amsterdam y en aquel entonces se interesa mucho en los relatos bíblicos y los libros de historia", señala a la AFP.

La obra se expondrá al público a partir del 4 de marzo.

FUENTE: AFP

