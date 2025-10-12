Museo Whitney conmemora Mes de la Herencia Hispana con Buena Vista Social Club

NUEVA YORK.- El Whitney Museum of American Art, en colaboración con ¡Viva! Broadway y The Broadway League reciben a los integrantes del aclamado musical Buena Vista Social Club para una presentación especial como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana.

Este pop-up contará con la participación de Renesito Avich, Javier Díaz, Román Díaz, David Oquendo, Marco Paguia y Gustavo Schartz, quienes darán vida a los envolventes sonidos de Cuba.

La presentación se realizará el próximo 17 de octubre, coincidiendo con la noche gratis de los viernes en el Whitney, Free Friday Night.

El programa ofrecerá a los visitantes una experiencia inmersiva en la que la música los acompañará desde el momento en que ingresen al Museo.

Aclamado musical

Buena Vista Social Club ha cautivado a las audiencias en Broadway con la conmovedora música de la edad de oro de Cuba, logrando 10 nominaciones a los premios Tony y alzándose con cinco galardones, incluido un Tony especial para la banda.

"Celebrada por redefinir lo que puede ser un musical de Broadway, la producción llevó por primera vez la música folclórica tradicional latina en español al escenario de Broadway, ampliando el panorama del teatro estadounidense y atrayendo a nuevas y diversas audiencias", destaca un comunicado sobre el evento.

Por otro lado, el programa ¡Viva! Broadway está dedicado a celebrar y amplificar la herencia cultural de las comunidades latinas e hispanas en la meca del espectáculo musical de América.

Este programa nacional de desarrollo de audiencias de The Broadway League tiene el compromiso de conectar e inspirar a los públicos latinos e hispanos a través de activaciones, programación en medios y alianzas estratégicas. "Su propósito es garantizar una sólida diversidad cultural en toda la industria de Broadway, tanto en el presente como para las generaciones futuras".

Por su parte, el Whitney Museum of American Art, fundado en 1930 por la artista y filántropa Gertrude Vanderbilt Whitney, alberga la colección más destacada de arte estadounidense de los siglos XX y XXI.

"La esencia de la misión del Whitney es coleccionar, preservar, interpretar y exhibir el arte estadounidense de nuestro tiempo, sirviendo a una amplia diversidad de públicos y celebrando la riqueza y complejidad del arte y la cultura en los Estados Unidos", continúa el comunicado.