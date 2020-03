Museos para apreciar arte en casa y sobrellevar la cuarentena

Pero el aburrimiento puede invadir durante esta cuarentena y ya han brotado ideas para combatirlo (con la misma fuerza y eficacia con las que esperamos se esté realizando la vacuna contra el Covid-19).

Una de las sugerencias para entretenerse mientras sobrellevamos la situación y, a la vez, adquirimos cultura, podría ser realizar un tour virtual por algunos de los museos más importantes del mundo, ubicados en el Viejo Continente, adonde ahora solo debemos transportarnos a través de los recuerdos, la imaginación o – mejor aún- de la tecnología. Por supuesto, no podían faltar el Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, y la Galería Nacional de Arte, en Washington D.C, a los cuales lo trasladamos vía cibernética.

Acá le mostramos algunas opciones para apreciar el arte sin tener que moverse de su sofá:

Pinacoteca di Brera, en Milán, Italia: La colección que aquí encontrará contiene algunas de las obras maestras más grandiosas de la historia del arte. Saint Francis Meditating on Death, El Greco, pintor, escultor y arquitecto griego de la época del Renacimiento, es una de las joyas que este museo ofrece en su galería digital a través del portal pinacotecabrera.org.

Le Gallerie Degli Uffizi, en Florencia, Italia: Entre las exposiciones que ofrece esta galería está una muy peculiar y acorde a los tiempos. Se trata de Views from Around the World (Miradas de alrededor del mundo), en la que participan artistas de 14 países de Europa, Asia, África y América. La muestra narra ese encuentro entre las diferentes culturas que interactúan en esta galería, de esa manera, propone un intercambio cultural del cual afloran emociones, pensamientos y recuerdos. Acceda a www.uffizi.it/mostre-virtuali para dejarse hechizar por la magia.

capilla sixtina Ap .jpg La Capilla Sixtina, que forma parte de los Museos Vaticanos, en el Vaticano, Italia. AP/

Musei Vaticani, en el Vaticano, Italia: Acá se resguardan obras de arte de una extensa colección perteneciente a la Iglesia Católica y accesible al público, que ahora solo puede accederla a través del catálogo online visitando el portal www.museivaticani.va , donde encontrará imágenes de algunos de los famosos cuadros de Leonardo Da Vinci, entre ellos, La última cena. National Archaeological Museum, en Atenas, Grecia: Este es uno de los museos más importantes del mundo, pues resguarda obras de artes únicas que se remontan a la prehistoria, desde esculturas, piezas trabajadas en metal, hasta antigüedades griegas y egipcias. Para conocer la colección virtual, consulte www.namuseum.gr.

obra de goya en el museo del prado .jpg "Vuelo de brujas", de Goya, en el Museo del Prado. AP/ Archivo, 2005

El Museo del Prado, en Madrid, España: Sus paredes cuentan mucho de la historia española a través de la expresión de artistas cuyo trabajo ha obtenido gran valor universal. Si explora los archivos digitales de este pilar del arte en www.museodelprado.es, expandirá sus conocimientos, además, encontrará una versión de la Mona Lisa de Da Vinci, por el pincel de uno de sus alumnos más aventajados.

mona lisa en el louvre ap .jpg Dos periodistas observan la pintura "La Belle Ferronniere", de Leonardo Da Vinci, en el Museo Louvre, en París. AP/ Thibault Camus

El Louvre, en París, Francia: El museo de arte más grande del mundo, que a su vez es un monumento histórico, es uno de los más visitados. Aquí reposa la enigmática Gioconda (la Mona Lisa) de Da Vinci. Ahora quienes aún no lo conozcan, pueden recorrerlo vía online accediendo a www.Louvre.fr

El Britrish Musuem, en Londres, Inglaterra: Más de 8 millones de objetos conforman la colección que expone este museo en la capital inglesa. Las culturas de China, América, África y Egipto tienen un espacio en la propuesta de arte que aquí se encuentra, así como los temas de identidad, amor y deseo. Si se anima a iniciar el viaje virtual, www.britishmuseum.org

El Metropolitan Museum of Art, en Nueva York, EEUU: Fundado en el 1870, la colección de este museo se ha expandido y ahora abarca más de 5 mil años de arte de alrededor del globo, desde las obras de las primeras civilizaciones del mundo antiguo hasta el trabajo de artistas de nuestro tiempo. Para apreciar algunas de las obras, utilice este enlace https://artsandculture.google.com/explore.

National Gallery of Art, en Washington D.C., EEUU: Ubicado en el National Mall, la colección de este museo incluye pinturas, dibujos, grabados, fotografías, esculturas y piezas de arte decorativo que se remontan al desarrollo del arte occidental desde el Medievo hasta la actualidad. Durante la cuarentena la Galería ofrece tours en video a a través de www.nga.gov, además de grabaciones de audio y material visual de las charlas de artistas y curadores.