Música: Canal de Michael Jackson se estrena hoy en SiriusXM

La programación King of Pop las 24 horas comenzará al mediodía del este del país. Jackson se une a los canales SiriusXM dedicados a artistas como Bruce Springsteen, Frank Sinatra y The Beatles.

También, se presentarán listas de reproducción creadas por el cantante Akon, los hermanos de Jackson y sus compañeros miembros de Jackson 5 Jackie, Marlon y Tito.

Además, incluirá la música de Jackson que influyó en la vida de artistas como James Brown y Sly & the Family Stone, y artistas que impactaron en Jackson, incluidos Beyoncé, Justin Timberlake y Usher.

El periodista y autor Steven Ivory, un amigo de la familia que entrevistó a Jackson a menudo, brindará la voz del canal. Este, contará experiencias, presentará debates que narran la historia y la carrera de Jackson y compartirá su propia lista de reproducción de Jackson.

Ivory dijo que la música y el mensaje de Jackson, quien murió en 2009 a los 50 años, son especialmente apropiados para el mundo en un momento de problemas y agitación.

"La música de Michael siempre ha reunido al mundo para reconocer la angustia histórica en canciones y videos como "They Don’t Really Care About Us" y "Black or White"", dijo Ivory en un comunicado. "Al mismo tiempo, aspiraba a unificar y liderar el mundo con himnos inspiradores como "Heal the World" y "Earth Song" que abordaban cuestiones que eran importantes para él, como el cuidado de nuestro planeta", agregó.

El canal estará disponible durante 30 días en la aplicación SiriusXM y los dispositivos de transmisión, y en el canal 50 de la red de radio satelital durante una semana.