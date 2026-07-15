miércoles 15  de  julio 2026
CELEBRIDADES

Jennifer López disfruta de París previo a celebrar su cumpleaños 57

Durante la Semana de la Moda de Alta Costura, la intérprete destacó con estilismos de alta costura elaborados por Rob Zangardi y Mariel Haenn.

Jennifer López.&nbsp;

Jennifer López. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Jennifer López sabe cómo celebrar por todo lo alto su cumpleaños. Y previo al gran día, la actriz y cantante ha estado disfrutando de París, donde no solo ha compartido con familiares y amigos, también asistió a desfiles de moda e incluso fue vista en la final masculina de Wimbledon.

La artista, que arriba a sus 57 años el 24 de julio, seleccionó la Ciudad de la Luz para desconectar unos días de los compromisos profesionales y gozar de algunos placeres personales.

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Lujo y brillo

Durante la Semana de la Moda de Alta Costura, la intérprete destacó con estilismos de alta costura elaborados por Rob Zangardi y Mariel Haenn. Las piezas que lució en los desfiles contaron con lentejuelas y diamantes de más de 400 quilates.

"JLo se vistió con un diseño de Zuhair Murad para una salida nocturna en París el 9 de julio de 2026. La artista compartió un poco de todos sus cambios de vestuario en una publicación de Instagram. El primer look presentado en el carrusel fue un dramático vestido babydoll blanco de cuello alto de Stephane Rolland, con una falda voluminosa que mostraba sus zapatos blancos, diseñados para parecer una parte desprendida de la falda", reseñó People.

La estrella combinó este último con piezas de Chopard Haute Joaillerie: un collar y zarcillos de 42.20 quilates de rubíes en forma de pera y 112.54 quilates de diamantes en corte pera y asscher.

La revista también especificó que JLo lució un anillo de la Colección Green Carpet de Chopard que cuenta con un diamante marquesa de 2.82 quilates montado en oro blanco de 18 quilates.

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