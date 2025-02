Musical "Mamma Mia!" debuta en Miami con energía

MIAMI.- El estreno del musical Mamma Mia! en el Adrienne Arsht Center de Miami, que tuvo lugar el 18 de febrero de 2025, fue una noche llena de energía y emoción.

El público se reunió en el Ziff Ballet Opera House para disfrutar de este aclamado musical, que se presentará hasta el 23 de febrero como parte de la temporada 2024-2025 de Broadway in Miami.

La producción destacada por su talentoso elenco, encabezado por Christine Sherrill, en el papel de Donna Sheridan; y Amy Weaver, como su hija, Sophie.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arsht Center (@arshtcenter)

La química entre los actores fue palpable, especialmente durante los números musicales que incorporaron los éxitos atemporales de ABBA. Canciones como Dancing Queen, SOS y Take a Chance on Me resonaron con fuerza, llevando al público a aplaudir y cantar junto con el elenco.

La escenografía y el diseño de producción transportaron a la audiencia a una paradisíaca isla griega, complementando perfectamente la narrativa llena de amor, amistad e identidad. La dirección artística logró capturar la esencia festiva y colorida del musical, creando una atmósfera que invitaba a la audiencia a sumergirse en la historia y dejarse llevar por la música y el baile.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arsht Center (@arshtcenter)

En resumen, la noche de apertura de Mamma Mia! en el Adrienne Arsht Center fue un rotundo éxito, ofreciendo una experiencia teatral inolvidable que celebra la música de ABBA y una historia entrañable.

Los asistentes salieron del teatro con sonrisas y melodías pegajosas en sus mentes, anticipando las próximas presentaciones de esta encantadora producción.

Para obtener más información sobre las funciones y la compra de boletos, puede visitar el sitio oficial del Adrienne Arsht Center.