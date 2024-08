Músico de Miami estrena tema que fusiona el guaguancó con el sitar de la India

Sobre la letra del tema musical, Díaz buscó enlazar la historia del personaje Sandokan, creado por Emilio Salgari, y conocido como el tigre de Malasia, quien "abandona su estatus, su país y sus comodidades para lanzarse en una larga travesía hasta llegar a Miami para aprender a bailar la rumba".

El músico dedicó este tema "a todas las personas que se arman de valentía, perseverancia, y arrojo para enfrentar los obstáculos que se interponen en el camino hacia la consecución de sus metas y sueños".

"Añadir un sitar a un tema con ritmo latino puede ser un desafío", admitió Díaz. "En este tema podrán apreciar la sonoridad de este instrumento, expresada a veces con melodías propias de la música oriental, y otras veces retomando las melodías y los patrones hallados en la música afrocubana. Esta fusión es lograda exitosamente gracias a un estudio y un acercamiento respetuoso a estos géneros", dijo el músico en entrevista con Diario Las Américas.

La idea, añadió, llega "por la necesidad de agregar mi sitar a la música afrocubana". El artista se nutre de sus vivencias: "Cuando te expresas a través de un instrumento musical salen a relucir las melodías y frases que escuchabas desde tu cuna, los ritmos y cadencias que bañaron tu juventud, y las alegrías y tristezas que permearon tu existencia. Siempre ha sido así en la historia de la música, sobre todo, en mi parecer, en la música del nuevo mundo".

"Siempre pongo como ejemplo el uso de la corneta china en la conga de Santiago de Cuba. ¡Quién iba a imaginarse que ese instrumento, usado en importantes ceremonias oficiales en las dinastías chinas, iba a llegar a ser un pilar en las congas orientales de la Isla de Cuba!"

El tema cuenta con la poderosa voz de la cantante Lenia Díaz, quien ha destacado en la banda Celia Cruz All Stars, además de compartir escenario con Ricardo Montaner. El equipo se integra por Eduardo Rodríguez en la percusión, Omar Hernández en el bajo, Manuel Clúa en la flauta y el coro, y Gonzalo Terán como mezclador y en el coro. Además, Michael Gil toca el udu, un instrumento de percusión de origen africano creado en Nigeria.

El sello musical United Music Mafia, ubicado en Tampa, elogió el trabajo realizado por Arsenio Díaz: "Es una vibrante y contagiosa pista de música mundial que transporta a los oyentes al colorido y animado mundo de la rumba cubana. Desde el momento en que comienza la canción, el oyente se ve envuelto en un torbellino de tambores rítmicos, voces enérgicas e instrumentación animada que captura instantáneamente la esencia de la música tradicional cubana. La voz de Lenia Díaz es conmovedora y emotiva, y ofrece letras animadas con pasión y autenticidad. Su voz entra y sale sin esfuerzo de la percusión y los elementos melódicos que le acompañan, creando una experiencia auditiva dinámica y cautivadora".

Sobre la instrumentación del tema, el sello afirmó que "es un rico tapiz de instrumentos tradicionales cubanos como congas, bongos y claves que crean una columna vertebral rítmica que impulsa la canción hacia adelante".

No es la primera vez que Arsenio Díaz se adentra en esta interesante combinación de géneros y sonoridades, pues anteriormente realizó el proyecto audiovisual Shango, una danza ritual ofrecida a la deidad yoruba Changó, que reina sobre el fuego, el relámpago y el trueno. Otro de sus temas en los que mezcla la riqueza musical del sitar con los ritmos latinos son Ganesh meets Cachita y su versión de Camina y prende el fogón, del Conjunto Chappottín.

"La primera vez que escuché un sitar fue en la música de los Beatles, allá por los años 90 en Cuba, cuando el simple hecho de llevar el pelo largo y escuchar música en inglés era mal visto por los simpatizantes del gobierno", recordó Díaz. En efecto, uno de los temas en los que los Beatles añadieron este precioso sonido es Norwegian Wood, de 1965.

"Nos reuníamos en la Iglesia de Santa Clara, en el barrio de Lawton, con un radio viejo y un alambre como antena para captar las emisoras de FM de la Florida, y escuchar música de diferentes géneros como jazz, pop, y rock, que no eran transmitidas en las emisoras de radio de la Isla".

Como confesó, "esa sonoridad del sitar en la música de los Beatles me cautivó desde el primer momento, pero en Cuba era imposible acceder a un sitar. Al llegar a Estados Unidos pude comenzar a estudiarlo, y a desarrollar mi visión de incorporarlo a la música afrocubana".

Arsenio Díaz cuenta historias con el sitar. Hay todo un ritual en el acto de sacar el instrumento, organizar el sitio donde se sentará a tocar, y justamente ese ambiente contemplativo y místico se entrelaza con la espiritualidad de la música afrocubana.

El sitar es un hermoso instrumento de cuerda y es, además, una obra de arte en sí, por su forma y su historia, que se remonta a varios siglos atrás. Se cree que su desarrollo comenzó en el siglo XIII, derivando de instrumentos persas como el setar. Sin embargo, fue en el siglo XVIII cuando el sitar alcanzó su forma y características actuales, gracias a las contribuciones de músicos y artesanos de la India.

De su compleja anatomía destaca la forma de calabaza, con un mástil largo y un diapasón con unas 20 cuerdas, de las cuales alrededor de 7 son tocadas y el resto son cuerdas resonantes. Es importante aclarar que no se debe confundir el sitar con la cítara, pues son completamente distintos. Díaz apuntó que "la caja de resonancia está hecha de lo que se conoce en Cuba como una güira. El brazo o mástil es también hueco. Los trastes (frets en inglés) no son fijos, son movibles. El 90% de las melodías se tocan en una sola cuerda. A pesar de tener tantas cuerdas, no está concebido como un instrumento armónico (no se hacen acordes con él) sino melódico".

No se trata de un instrumento que mueve a masas de oyentes, y en Miami es aún más raro, pero Arsenio Díaz insiste en preservar el legado del sitar.

“Lo primero que atrae del sitar es su sonoridad etérea y su misticismo sonoro”, subrayó Díaz, y planteó que aunque “generalmente se le asocia con meditación y éxtasis, mientras más te adentras en su estudio y en su dominio, empiezas a descubrir otros matices y comienzas a asociarlo, como en mi caso, con tu esencia y tus raíces”.

Sobre sus trabajos musicales de fusión, declaró que “es un desafío exponer y presentar algo distinto o poco común. El fusionar el sitar con ritmos y melodías latinas ha traído diferentes respuestas de los oyentes. Desde críticas de los puristas, hasta cumplidos de los vanguardistas. Es un reto que te hace crecer y te hace trabajar, a veces más fuerte”.

“Mi pasión por la etno-convergencia y el multiculturalismo es mi motor principal. Es como un arquitecto que, en mi caso, construye puentes entre culturas musicales. Puentes entretejidos con melodías y ritmos ancestrales. Al final, como todo arquitecto, el triunfo y la satisfacción será ver como ese puente es usado por otros para entrelazar y unificar dos orillas, preservando con esto el patrimonio y las tradiciones culturales”, puntualizó.

Embed - Arsenio Diaz on Instagram: "Sandokan, the tiger of Malaysia, arrived to Miami to dance rumba! I want to share with you this new release in which I fusion the sound of the Sitar with melodies and rhythmic patterns from the Afro-Cuban repertoire. Adding this mystical instrument to a Latin rhythm can be a challenge. In this song, you will be able to appreciate its sonority while I intertwine oriental melodies with melodies and patterns found in Afro-Cuban music. This fusion is successfully achieved thanks to the respectful approach to these genres, and the collaboration of the exceptional musicians who accompanied me on this adventure. The lyrics tells the story of how Sandokan, the character of the Italian writer Emilio Salgari, abandons his status, his country and his comforts to embark on a journey to reach Miami in order to learn to dance rumba. I have dedicated this song to all the people who arm themselves with courage, perseverance, and daring to face the obstacles that stand in the way of achieving their goals and dreams. Be ready for this new release! I’m sure you’ll enjoy it! @leniadiaz_official @tirapaca @omarhernandezbass @cluamanuel @the_soundmurai @gon_teran"