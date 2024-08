Músico Serj Tankian asegura que "La justicia seguirá brillando" en nuevo tema

El estreno de Justice Will Shine On viene acompañado de un videoclip, en el que el artista aparece -junto a una banda- interpretando la canción de rock.

Canto a la justicia

Mientras la canción comienza con su estribillo vertiginoso, Tankian declara que el tormento y la angustia experimentados por todas las víctimas del genocidio armenio no serán en vano. “We are the children of all the survivors / Justice will shine on!” (“Somos los hijos de todos los sobrevivientes / ¡La justicia seguirá brillando!”), canta el artista en el audiovisual.

Junto con AF Day, Justice Will Shine On aparecerá en el próximo EP de Serj Tankian, titulado Foundations, que estará disponible a partir del 27 de septiembre gracias a Gibson Records.

"Con riffs potentes y ritmos trepidantes, Tankian lidia con las atrocidades del genocidio armenio, que sus abuelos vivieron de primera mano. Aborda su sufrimiento en términos discordantes, personales y directos, cantando: “Can you tell me dear grandfather of your childhood so far away / You can see the death of laughter in his teared eyes disarray / Can you tell me dear grandmother of your childhood from hunger and pain / Of the orphans you called brothers in her teared eyes disarray” (“¿Puedes contarme, querido abuelo, de tu infancia tan lejana? / Puedes ver la muerte de la risa en sus ojos llorosos y desordenados / ¿Puedes contarme, querida abuela, de tu infancia de hambre y dolor? / De los huérfanos que llamaste hermanos en sus ojos llorosos y desordenados”)", detalló Gibson Records en un comunicado.