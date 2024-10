Myriam Hernández: "Me ha tocado cantar estando triste"

“Estoy feliz de volver a Miami; es como volver a mi casa, viví allá durante 10 años. Entonces siempre es rico volver. Y bueno, he estado trabajando mucho, hemos estado girando por muchas partes. He visitado ya casi toda América. Y ahora recién terminamos nueve conciertos en Argentina”, dijo Myriam Hernández en entrevista vía telefónica con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Me encanta esa mezcla, el hecho de poder sentir que estás en toda América en un solo concierto, me fascina”, agregó la cantante sobre la emoción de actuar una vez más ante el público diverso que hace vida en Miami.

La intérprete de El hombre que yo amo adelantó que entregará los clásicos de siempre, pero también cantará temas de su más reciente producción discográfica, Tauro. Una de las nuevas canciones da título a la gira. También repasará el material incluido en Sinergia (2022).

“Voy a cantar las canciones de siempre que la gente ha hecho éxitos, porque es así, no perdonan que deje de cantar Te parece tanto a él Mío, Tonto, Huele a peligro, Herida o El hombre que yo amo. Y, por supuesto, también voy a cantar canciones de Tauro como Invencible, que lleva el título de la gira; Nos lo hemos dicho todo, que ha tenido gran recepción también en las plataformas musicales. También Te quiero, Te amo, del álbum anterior. Haré una mezcla, un repertorio bien variado, con lo de siempre y lo nuevo”, anticipó.

Invencible, uno de los nuevos temas, habla del valor para superar etapas difíciles, circunstancias con las que muchos pueden identificarse.

“Es la canción que le da título a la gira, es muy, muy linda. Pero aparte tiene un mensaje muy poderoso, muy potente, pensando siempre en aquellas personas que lo hemos pasado, porque todos hemos vivido en algún memento de la vida situaciones conflictivas donde pensamos que no vemos más allá, pero siempre se genera una fuerza interior. Y ese es el mensaje que trato de dar en esa canción y también en el show. La idea es que la gente se vaya con un espíritu de activismo frente a la vida, que se vayan con amor, con cariño con un mensaje positivo, de esperanza, de saber que podemos levantarnos y ser cada día más fuertes e invencibles”, afirmó.

Saber elegir

Hernández considera importante transmitir emociones con las letras. Por eso y por el poder sanador de la música, es una responsabilidad, además de un deleite, el saber elegir el repertorio que incluye en sus discos.

“Yo creo una de las premisas de la música siempre ha sido sanar, ya sea para enviar un mensaje de positivismo, como el de la canción Hasta aquí, que habla del poder femenino. Pero también incluso sana cuando la gente es capaz de llorar o tomar una decisión al escuchar una canción de desamor. Muchas veces me han escrito mujeres y me han dicho: ‘escuché esta canción y tomé la decisión de terminar con esta relación que me estaba haciendo mal’. Entonces, es de gran relevancia el saber elegir las canciones de un álbum, porque van a trasmitir un mensaje de vida para alguien”, expuso.

Asimismo, el intérprete se nutre de emociones para llevar las letras al público. Y para Hernández, la interacción con el público es ese momento que la inspira y motiva sin importar su estado de ánimo.

“Es como que uno hace catarsis escribiendo una canción, ya sea cantándola o inspirando al autor que va a escribir para ti, sana. Yo creo que es el memento en donde uno se vuelca completamente. Yo siempre que subo a un escenario, estando bien o triste, igualmente hay que reír, aunque esté llorando por dentro. Pero creo que, si uno está triste, intensifica el mensaje de cada canción, la vuelve a vivir y llega al público de una manera más profunda. Y ese aplauso que viene después es la recompensa más maravillosa, es lo que me llena de energía para seguir”, dijo.

Fuerza interpretativa

La cantante reveló que ya ha interpretado sintiéndose triste. Y se ha valido de esa emoción para entregar lo mejor de sí.

“Muchas veces me ha tocado. Y yo creo que son las veces en las que mejor me va, con tanta intención, con tanta emoción, con tanta interpretación. Yo siempre me he caracterizado por ser más bien intérprete. Y entonces cuando la interpretación es potente, sale de las entrañas. Y es el momento en que el público más se conecta conmigo”, expresó.

“Yo creo que, como artista integral y emotivo, siempre hay un degaste, hay que reconocerlo. Pero luego también el aplauso del público es esa energía, ese bálsamo, el abrazo que llega después, el cariño que dan constantemente. Y eso ayuda mucho”, agregó.

La artista, nacida bajo el signo zodiacal de Tauro, aseguró que el título de su nuevo álbum no está vinculado a la astrología, aunque se inspiró en características que se les atribuye a los taurinos.

“La verdad es que no soy amiga de los signos ni creo en ellos. Pero sí me gusta mucho la fuerza que se asocia a Tauro con el toro. Y aunque no creo, hay bastantes similitudes en la forma de ser de los que hemos nacido en esas fechas, como la paciencia, la parte con la musicalidad, la fuerza que tiene el toro. Creo que es una palabra que tiene mucha fuerza, que me gustó mucho para darle título al álbum”, contó.

Además, aclaró que tampoco es fan de las corridas de toro.

“No soy amiga de las corridas de toro. Me gusta el animal en sí, como me gusta el caballo, porque son animales que tienen mucha fuerza, pero no soy fanática. Algún día iría a ver una corrida por vivir la experiencia, pero no me gustan”, indicó.

Hernández ha estado inmersa en el estudio de grabación y ahora se enfoca en la gira de conciertos. En los últimos dos años publicó cuatro discos, dos de ellos de canciones navideñas.

“Ha sido un año intenso de gira y lo vamos a terminar intensamente, con más de 70 conciertos. Estoy muy feliz porque vuelvo a Argentina en noviembre. Vamos a hacer 15 conciertos. Estuve también en agosto en España, Italia y París. Estoy contenta de llevar mi música a tantos países”, dijo.

También ha recorrido Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y su natal Chile.

Sobre la idea de contar su vida en una bioserie como otros cantantes han hecho, comentó que no la ha contemplado, pero tampoco la descarta.

“No lo he pensado, pero sería lindo porque veo que muchos artistas están haciéndolo. Y bueno, de repente, como todo lo que hoy trasciende, invita a seguir un poco el algoritmo, lo que se está realizando, sí podría ser bonito. Me gustaría”.