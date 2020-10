Nacho niega que haya engañado a su ex con Melany Mille

"Yo no anuncié que mi pareja anterior y yo queríamos tomar caminos distintos... yo decía, 'no tengo por qué darle explicaciones a nadie'. Entonces pasó mucho tiempo para que yo me viera obligado a decir que nos estábamos separando. Y la gente tomó ese día de mi anuncio como el día de la separación", contó Nacho en una entrevista que le dio a Rodner Figueroa para Al rojo vivo de Telemundo.

El 5 de julio de este año, Melany Mille y Nacho se convirtieron en padres de una niña que llamaron Mya Michelle.

Además de grabar nuevos temas como solista y colaboraciones, el ganador del Grammy Latino ha aprovechado sus meses en el estado oriental de su país para regalar comida, agua, plantas eléctricas e insumos médicos para los más necesitados.

"Que sientan que yo no vine acá para holgazanear sino para aportar... que mi presencia aquí valga la pena", explicó.

Recientemente, Nacho estrenó el videoclip de su canción La buena.