martes 8  de  septiembre 2026
MÚSICA

Nathy Peluso entre otros artistas se suman a residencia de Shakira en Madrid

Estos artistas participarán como parte de la propuesta 'Es Latina', en ese Macondo Park que Shakira ha articulado fuera del estadio en varios espacios temáticos

La rapera argentina Nathy Peluso llega a la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023. La ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos se lleva a cabo por primera vez fuera de EEUU y reúne a los artistas más populares.&nbsp;

La rapera argentina Nathy Peluso llega a la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023. La ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos se lleva a cabo por primera vez fuera de EEUU y reúne a los artistas más populares. 

AFP/Jorge Guerrero

MADRID.- La histórica residencia que Shakira comenzará el próximo 18 de septiembre en Madrid poniendo fin a su gira mundial Las mujeres ya no lloran contará con una representación de artistas españoles y latinoamericanos entre los que se encuentran Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Gale y Aria Vega, entre otros.

Su oficina confirmó estos y otros nombres como los de Lia Kali, Louta, Maro, Santos Bravos, Yerai Cortés, Izatkm, Ángeles Toledano, J Noa, Nico o Yapi, en una mezcla de figuras más consolidadas con otros proyectos más emergentes y con las mujeres como protagonistas para "hacer honor al nombre de la gira".

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"Shakira ha convocado al semillero de la escena que viene, los talentos jóvenes que están construyendo, desde España y desde América Latina, la música de la próxima década", afirma el comunicado oficial sobre esta propuesta comisariada por la propia estrella colombiana.

Estos artistas participarán como parte de la propuesta 'Es Latina', en ese Macondo Park que Shakira ha articulado fuera del estadio en varios espacios temáticos.

Es decir, no se trata de los "artistas de primer nivel" que se subirán al escenario cada noche junto a Shakira y "que se irán desvelando en los próximos días", según especificó su oficina.

Macondo Park

Con la vocación de trascender la música y hacer comunidad, fuera de ese estadio y durante un mes se podrá disfrutar además de grandes nombres de la literatura, la moda, la gastronomía, el arte y la danza.

Así, en La Biblioteca, de la mano de Penguin Random House Grupo Editorial, la literatura iberoamericana cobrará vida en torno a la obra de Gabriel García Márquez y a los libros que han inspirado a la artista, con conversaciones diarias con autoras y un club de lectura.

'El Mercado' llevará la gastronomía latinoamericana al centro de la experiencia, con la curaduría del chef Rafa Zafra, mientras que en 'El Museo de Shakira' se podrá disfrutar de una experiencia inmersiva creada por Jaume de la Iguana.

Habrá asimismo un espacio pensado para los más pequeños, mientras que en Macondo Plaza, en el corazón de toda esta ciudad efímera, cada noche, tras el concierto, la celebración continuará con un carnaval.

FUENTE: Con información de EFE

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