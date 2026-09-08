Pamela Anderson revela cómo enfrentó diagnóstico de hepatitis C

La actriz Pamela Anderson asiste a la 34ª edición de los premios cinematográficos Gothams en el festival Cipriani Wall Street de Nueva York, el 2 de diciembre de 2024.

MIAMI.- En medio del Festival Internacional de Cine de Venecia, Pamela Anderson asistió a la gala anual amfAR Venecia , un encuentro benéfico que recauda fondos para la investigación biomédica contra el VIH/SIDA . En el evento la modelo y actriz fue reconocida por su labor filantrópica en la concientización sobre la hepatitis C y su lucha contra el estigma de las enfermedades.

La exconejita playboy recibió el prestigioso galardón amfAR Award of Courage 2026, y durante su discurso abordó cómo recibir el diagnóstico de hepatitis C, a finales de la década de los noventa, lo sintió como una sentencia de muerte.

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"A finales de los 90, cuando me diagnosticaron hepatitis C, no había cura. Fue una sentencia de muerte. Eso fue lo que me dijo mi médico: que probablemente me quedaban unos diez años de vida", dijo la canadiense recordando que en aquella época no existía cura para la enfermedad.

La intérprete aseveró que lejos de sentirse una víctima, el panorama la hizo replantearse sus decisiones, principalmente pensando en sus hijos Brandon Thomas y Dylan Jagger, frutos de su matrimonio con el baterista Tommy Lee. “Estoy segura de que eso influyó y corrompió mis decisiones. No era miedo a la muerte, sino miedo a lo que pudiera pasarles a mis hijos pequeños. Me cambió la vida por completo”.

"Soy una vencedora"

Fue en 2011 cuando se aprobó un tratamiento eficaz contra el virus, al que Pamela pudo acceder y hoy celebrar que está libre de la enfermedad.

"Me alegra poder decir ahora que estoy libre de hepatitis C, pero mi experiencia de vergüenza y culpa también fue un viaje inconsciente. Me acompaña; me persigue. Y al igual que el abuso sexual que sufrí de niña, sentía como si estuviera grabado en mi frente: mercancía dañada. Y me presentaba como tal", confesó.

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"Mi verdad se ha manifestado a través de mi trabajo, encontrando maneras de expresarme mediante las artes. Me dio la munición que necesitaba, una vida fértil para usar y experimentar. No soy una víctima, soy una vencedora. Soy fuerte y capaz, más ahora de lo que jamás hubiera imaginado… No soy la damisela en apuros, por muy fácil que parezca interpretar ese papel".

Anderson destacó que no recorrió un camino sencillo. Hizo público el diagnóstico en 2002, y destinó sus ahorros a tratamientos para prolongar su salud, previo a que llegara la cura, debido a que entonces la enfermedad no era reconocida por los seguros de vida.

"Diez años después, aunque parezcan borrosos, llegó la cura. Tuve suerte, me la ofrecieron en sus primeras etapas, y necesité todo lo que tenía en el banco para pagarla (porque) aún no estaba cubierta por el seguro, y sentí una tremenda culpa porque a otros no se les concedió el mismo acceso. Necesité todos mis ahorros para pagar el tratamiento".