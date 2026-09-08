martes 8  de  septiembre 2026
ALTRUISMO

Piezas y accesorios del filme "The devil wears Prada 2" son subastadas

La subasta fue concebida por Meryl Streep para recaudar fondos para el Comité para la Protección de los Periodistas y el Consejo de Diseñadores de Moda de EEUU

Prendas de vestir usadas en la película The Devil Wears Prada 2 son exhibidas este martes en Nueva York por la casa de subastas Christies.&nbsp; &nbsp;

Prendas de vestir usadas en la película 'The Devil Wears Prada 2' son exhibidas este martes en Nueva York por la casa de subastas Christie's. 

 

EFE/Ángel Colmenares

NUEVA YORK.- Una serie de prendas y accesorios de la película The Devil Wears Prada 2 salieron a subasta en la casa Christie's con el objetivo de aportar a causas benéficas y abrir la puerta del coleccionismo a las generaciones más jóvenes, según dijo una experta a EFE.

A partir de este martes, la sede de la institución en Nueva York expone tesoros de la famosa secuela, como el vestido Niki de la diseñadora Gabriela Hearst que lleva Andy Sachs (Anne Hathaway) o la chaqueta de borlas de Dries Van Notten que lleva Miranda Priestley (Meryl Streep).

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"Tenemos una increíble variedad de conjuntos hermosos, piezas, bolsos y accesorios; realmente, cualquier cosa que un entusiasta de la cultura pop pueda soñar", señala Rachel Koffsky Parker, jefa internacional de bolsos y accesorios de Christie's, que dirige esta venta en formato digital.

La subasta, que se realiza en formato digital, comenzó el 1 de septiembre y concluirá el 15 de este mes.

La sala está presidida por el vestido de plumas negras de Bad Binch Tongtong usado por Lady Gaga para el video musical de Runway, que forma parte de la banda sonora, o el conjunto de traje rojo con cola y salones a juego lucido por Emily Blunt en la gira promocional de la película.

Hay una treintena de artículos y experiencias, incluyendo una consulta con la legendaria diseñadora de vestuario Molly Rogers y acceso a la Semana de la Moda de París.

Objetivo de la subasta

La subasta fue concebida por Meryl Streep para recaudar fondos para el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y el Consejo de Diseñadores de Moda de EE.UU. (CFDA), dos organizaciones vinculadas a los dos ejes de la película: el periodismo y la moda, destaca la institución.

"Se trata, realmente, de aportar a las comunidades del periodismo y de la moda", apostilla Parker. Mientras, la productora Wendy Finerman subrayó que la cinta reivindica el periodismo como una profesión y la moda como una forma de arte.

Christie's aprovechó la llegada de la Semana de la Moda de Nueva York, que inicia el jueves, para exponer junto a los objetos de la película una selección de ostentosos bolsos de Hermès y otras marcas, y prendas del diseñador Bill Blass, que tienen sus propias subastas próximamente.

Y es que, según explica la experta, los bolsos y accesorios, junto a artículos de cultura pop, son una "magnífica puerta de entrada al mundo de las subastas para nuevos coleccionistas", generalmente más jóvenes respecto a los de las categorías más tradicionales.

Entre los bolsos a la venta hay verdaderos objetos de deseo como los modelos Birkin y Kelly de Hermès, así como otros de Chanel, Fendi, Dior o Louis Vuitton, cuyas pujas iniciales van desde 100 hasta 100.000 dólares, y que son buscados tanto por inversionistas como 'fashionistas'.

"Entre un tercio y la mitad de los postores y compradores de nuestras ventas son nuevos en Christie’s. Probablemente pertenezcan a la Generación Z o sean milenials", dice Parker, que señala cómo su "interacción" con los objetos de moda "despierta una verdadera pasión por el coleccionismo".

FUENTE: Con información de EFE

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