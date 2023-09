Natti Natasha aborda su vida íntima en entrevista

Sin embargo, Natti Natasha la invitó a no sentirse mal por ese tiempo, pues ella tiene mucho más. "Mi amor, dale gracias a Dios que es un mes. Yo llevo casi un año y pico. Creo que yo casi no puedo hablar de sexo. (...) Yo en mi vida había pensado que iba a durar un año y pico sin nada. ¿Tú no me tienes pena?", le preguntó.

La intimidad de la cantante

No es la primera vez que la intérprete habla abiertamente sobre su intimidad con Raphy Pina. En 2022, en una entrevista para la emisora de Nueva York la Mega 97.9, Natti Natasha conversó sin tabúes que luego de que su pareja fuera encarcelado, no se había atrevido a tener relaciones en la prisión.

“Yo te estoy esperando por segundo, cuando tú salgas vamos a hacer un contratito que diario eso tiene que estar ahí”, dijo la reguetonera.

Entonces señaló que todavía la prisión cumplía con medidas de COVID-19, por lo que tampoco se permitía el contacto durante las visitas. "No (hay un día específico para visita conyugal), en la federal no. Lo he visitado sí, pero hay un plástico, por el Covid-19 no te dejan tocarlo ni nada", comentó.

Las recientes declaraciones de la artista sorprendieron a sus seguidores, pues no esperaban que volviera a abordar este tema tan privado.

Igualmente, el lanzamiento junto a Tokischa ha despertado la polémica en algunos, quienes la acusan de ser madre y tener letras muy explicitas, algo a lo que Raphy Pina le ha molestado y ha salido en su defensa. "No cantará música infantil por tener una bebé", aseveró.