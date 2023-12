Natti Natasha reflexiona sobre cómo ha enfrentado los retos de su relación

La conversación se desarrolló en torno al lanzamiento de Nasty singles, un conjunto de sencillos que considera expresan el viaje personal que ha vivido. “Es el proceso de todo lo que yo he vivido en este último año y medio, los sube y baja que he tenido que experimentar. Aquí están todos los sentimientos", comentó.

Apoyo de la familia

La intérprete señaló que su perspectiva se enfoca en el bienestar de su hija, Vida Isabelle, principalmente, y por supuesto agradecer las cosas positivas que se mantienen pese a la circunstancia de Raphy como que se encuentre sano.

"Enfocarme en lo positivo, enfocarme en mi hija, que no le voy a demostrar ningún tipo de tristeza ni de preocupación. (…) Enfocarme en lo positivo, que mi pareja tiene salud, está vivo".

Asimismo, en el podcast Cara a cara con Rodner, la cantante confesó que por un tiempo estuvo deprimida, pero resaltó que luego de tocar fondo, lo único que podía hacer para seguir adelante era levantarse. "Cuando estás en el piso, no puedes caer más abajo. A ti no te queda de otra que subir".

"Tengo una razón muy brillante y una bendición muy grande que es mi hija y toda la familia, mis padres, Raphy, que yo le tengo que dar mucha fuerza. Cada dos semanas estamos fielmente toda la familia visitando a Raphy días completos, todo el fin de semana”, comentó.

Natti Natasha aseveró que el ejemplo de sus padres ha sido fundamental para ella, y les agradeció por estar presente ante las adversidades. "Han dado la vida por sus hijos", dijo.

Su encuentro con Raphy Pina

Natalia Gutiérrez Batista, nombre de pila de la dominicana, recordó que fue gracias a su primera oportunidad con Don Omar, en el tema Dutty Love, que conoció a Raphy, pero señaló que no se trató de un amor a primera vista.

“Fue respeto. Creo que el amor se fue dando cuando fuimos compartiendo, fuimos trabajando de mano a mano. A mí me impresiona mucho la inteligencia de un hombre, aparte de que él es super buen mozo, y es alto, bien bello. Es grande y me dice princesa y me jala el oído, son muchas cosas. La química es lo más importante", manifestó.

Concluyó compartiendo la importancia de su nuevo álbum.

"Sé que va a conectar con todas las personas allá afuera. He sido recompensada con amor, por esa razón es que yo sigo trabajando, porque Dios me ha dado mucho amor a mi alrededor".