Natti Natasha desmiente que exista un conflicto entre ella y María Becerra

"Según me han contado no fue una buena experiencia para ellas haber trabajado juntas. Ese trabajo que se hizo fue en un clima de total tensión e incomodidad", comentó el comunicador, haciendo referencia al tema que ambas cantantes tienen juntas Lokita.

"El tema funcionó pero nunca hubo química entre ellas, sobre todo de parte de Natti Natasha que le molestaba el éxito y el reconocimiento que le daban a su colega. Pero no todo pasó en el set, sino que después existieron efectivamente los pedidos de no compartir más nada con María. Natti le habría dicho a su manager que antes de concretar un acuerdo con algún show, festival o colaboración pregunte y se asegure que la artista argentina no esté en los mismos lugares que ella. Esto llegó a los oídos de María, que no le gustó nada y por eso expone el tema", agregó Etchegoyen.

La respuesta de Natti Natasha

Ante la polémica, la intérprete de Sin Pijama quiso limpiar su imagen y desmentir los señalamientos en su contra.

A través de un comunicado que compartió en las historias de su cuenta de Instagram, la madre de Vida Isabelle aseguró que los rumores sobre su presunta solicitud son falsos.

"Hola familia, aclaro que las recientes noticias que circulan, indicando que he solicitado que no permitan cantar a María Becerra en festivales, son completamente falsas. Tenemos una canción juntas y sale en mi disco. No tengo problemas con nadie, y mucho menos me metería con el trabajo de nadie, jamás. Nunca en mi vida personal, ni como cantante he intentado hacerle daño a nadie. Los medios por favor dejen de difundir noticias falsas, porque no es lo que me caracteriza. Gracias", asevera la artista en su escrito, en el cual también anexa la imagen de una noticia que describe el conflicto.

La misiva también fue publicada en en su cuenta de X.

Sin embargo, la argentina no se quedó atrás y reposteó lo dicho por Natti y solicitó a sus seguidores no creer en los rumores.

"Comparto los dichos de Natti. Ella jamás se metió conmigo ni yo con ella. Somos colegas, tenemos una canción juntas y nos respetamos mucho ¡les mando amor!", dijo María Becerra, con el objetivo de poner fin a la polémica.