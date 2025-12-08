Néstor Alsan estrena "La Noche de Alsan" en Bianco Bistró Café de Miami

MIAMI.— El cantante y compositor cubano Néstor Alsan Santana presenta su nuevo proyecto musical mensual, “La Noche de Alsan”, que se estrenará el jueves 11 de diciembre en Bianco Bistró Café, bajo la dirección musical del maestro Rey Casas y la producción de Casas Music Production.

En entrevista con Diario Las Américas, Alsan explicó que el espectáculo se repetirá todos los jueves de cada mes, ofreciendo al público una experiencia musical diversa e interactiva. Interpretará canciones de artistas como José Luis Perales, Nino Bravo, Celia Cruz, Marc Anthony y Gente de Zona, así como composiciones propias. Además, “La Noche de Alsan” se abrirá a otras disciplinas artísticas: pintores, poetas y artistas plásticos, entre otros, tendrán la oportunidad de mostrar su trabajo en este proyecto, que tiene como objetivo abrir las puertas al talento oculto de la comunidad.

Con 11 años de trayectoria artística, Néstor ha logrado consolidar su carrera como cantante y compositor, destacando por su voz de barítono y amplio registro vocal. Su repertorio abarca géneros cubanos e internacionales como balada, bolero, salsa, merengue, rancheras, pop, reguetón y música lírica, además de sus propias composiciones en fusiones contemporáneas de reguetón romántico, merengue y otros géneros modernos.

Originario de Cuba, Alsan llegó a Miami a los 21 años y, gracias al apoyo de amigos y colegas, logró abrirse camino nuevamente en la escena artística local. En sus ocho años de residencia, ha ofrecido numerosos conciertos y presentaciones en la ciudad, actuando en espacios como Alfaro’s, Real Café, El Parque del Dominó de La Pequeña Habana, Café Bolero, Diegos Andalucía, entre otros cabarets, restaurantes y locales nocturnos.

A lo largo de su carrera, ha compartido escenario con artistas como Ania Linares, “La Dama de la Canción”; María Antonieta Fernández, “La Leona de Cuba”; Marlem Marlem, Lourdes Libertad, Maylu Hernández, y otras figuras reconocidas del pentagrama musical cubano.

Alsan estudió canto con la soprano Maira Luz Alemán, del Teatro Lírico Nacional de Cuba, y tomó clases de piano y guitarra antes de enfocarse completamente en el canto y la composición.

Reconocido por su humildad, carisma y perseverancia, Alsan combina talento vocal y sensibilidad artística, lo que le permite interactuar con su público y, como él mismo define, “regalar en cada puesta en escena un show único donde canta el corazón.”

Esta primera presentación en Bianco Bistró Café se transmitirá en diferentes plataformas digitales, buscando conectar con el público más allá del espacio físico.

“Queremos que este show sea algo grande, bonito y memorable para Miami. Será un espacio donde artistas de distintos géneros y ramas puedan interactuar, compartir y crecer juntos. Esperamos contar con el apoyo de todos para que sea un proyecto sostenible y de largo alcance”, agregó.

El primer encuentro será el jueves 11 de diciembre a las 8:00 p.m. en Bianco Bistró Café, ubicado en la 8101 Avenida y la Calle del Suroeste de Miami, marcando el inicio de lo que promete ser un evento mensual inolvidable para los amantes de la música y el arte en la ciudad.