viernes 25  de  septiembre 2026
PLATAFORMAS

Netflix prepara película de "Plaza Sésamo"

El 26 de octubre la plataforma de streaming estrena Mecha Builders, una producción que se deriva del universo de Plaza Sésamo y está realizada con animación CGI

Elmo y el Monstruo Come Galletas, personajes de la serie infantil Plaza Sésamo.&nbsp;

Elmo y el Monstruo Come Galletas, personajes de la serie infantil "Plaza Sésamo". 

AFP/ Timothy A. Clary
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Netflix anunció que se encuentra en el desarrollo de una nueva película de Plaza Sésamo. Además, dentro de la ampliación del catálogo infantil de la plataforma también se encuentra la extensión del acuerdo con Sesame Workshop, que implica la renovación de la serie hasta la temporada 62.

Plaza Sésamo contará con nuevos episodios de la temporada 57, que serán estrenados el 23 de noviembre.

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Igualmente, el 26 de octubre la plataforma de streaming estrenará Mecha Builders, una producción que se deriva del universo de Plaza Sésamo y está realizada con animación CGI.

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Programación infantil

Asimismo, Netflix ha anunciado nuevas producciones derivadas de otras franquicias infantiles como Doozie’s Doghouse, una serie ambientada en el universo de Gabby’s Dollhouse.

Con el personaje de Doozie como protagonista, la serie se estrenará el 9 de noviembre.

Presentada como la hermana menor de Gabby, Doozie apareció por primera vez en 2025 en Gabby’s Dollhouse: The Movie.

Gabby’s Dollhouse también tendrá nuevos contenidos que coincidirán con las celebraciones de fin de año, como Gabby’s Dollhouse: Makers and Bakers, cuatro especiales sobre repostería.

Por otra parte, se estrenará Puppy Pirates, serie en la que cuatro perros recorren distintos lugares del mundo en busca de objetos perdidos.

A esta oferta se sumarán nuevos videojuegos inspirados en producciones como KPop Demon Hunters, Trash Truck, Numberblocks y Danny Go!. Netflix también confirmó que habrá nuevas temporadas de Bad Dinosaurs.

Según un informe de Netflix, los contenidos infantiles y familiares representaron el 15% del total de horas vistas en la plataforma durante la primera mitad de 2026.

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