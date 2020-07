Netflix podría estrenar show de talento de Simon Cowell

"Simon se está moviendo con los tiempos y piensa que sus formatos podrían funcionar para Netflix", declaró una fuente al medio The Sun.

“Una reunión con su equipo y su grupo de adquisición de contenido ha sido programada para septiembre. Simon tiene un historial probado de éxito con Got Talent y The X Factor, pero quiere avanzar con los tiempos y ver qué piensa Netflix acerca de algunas de sus nuevas ideas para la televisión", agregó la fuente.

"Todavía creen que hay vida en los programas de talentos y Simon está ansioso por ver si pueden hacer que algo funcione en Netflix".

Asimismo la fuente aseveró a The Sun que el agente de talento es un hombre de ideas y ama cuando su equipo tiene nuevas ideas extravagantes. "Y piensan que Netflix podría ser el hogar perfecto para algunas de sus ideas".

Esta noticia surge luego de que Cowell comunicó que se alejaría de su sello discográfico Syco después de cuatro décadas trabajo constante con la industria de la música. Decisión que tomó en su momento para enfocarse en la franquicia Got Talent.

America’s Got Talent está disponible semanalmente en Netflix Reino Unido.

Aunque Britain’s Got Talent ha tenido éxito en los últimos años, con el programa The X Factor no ha ocurrido lo mismo: la audiencia no ha sido la esperada. En su apogeo, The Factor X fue visto por un promedio de casi 14 millones de televidentes.