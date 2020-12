Netflix responde ante polémica por su serie "The Crown"

"Siempre hemos presentado a The Crown como un drama, y ​​tenemos plena confianza en que nuestros miembros entienden que es una obra de ficción que se basa ampliamente en eventos históricos", indicó el documento, recabado por la agencia AP.

"Como resultado, no tenemos planes y no vemos la necesidad de agregar una exención de responsabilidad", añadió el comunicado.

Esta respuesta gira en torno a una solicitud que hizo hace una semana el secretario de Cultura británico, Oliver Dowden, tras el estreno de la cuarta temporada de The Crown. Dowden instó a Netflix a que agregara que la serie es ficción para que el público no la confunda con la realidad.

Las cuestiones de fidelidad histórica no fueron un problema importante durante las temporadas anteriores del programa, que debutó en 2016 y rastrea el largo reinado de la reina Isabel II, que comenzó en 1952.

Pero la cuarta temporada actual está ambientada en la década de 1980, una época divisoria en Gran Bretaña. Los personajes incluyen a la primera ministra conservadora Margaret Thatcher, cuyo mandato de 11 años transformó y dividió a Gran Bretaña, y la difunta princesa Diana, cuya muerte en un accidente automovilístico en 1997 paralizó a la nación y al mundo.

Algunos conservadores han criticado cómo la serie ha proyectado la historia asociada al gobierno de Margaret Thatcher, interpretada por Gillian Anderson. En el drama se presenta a la primera ministra de Gran Bretaña, que murió en 2013, en un enfrentamiento con la reina Isabel II, personificada por Olivia Colman, en un grado que algunos dicen que es exagerado.

El creador de The Crown, Peter Morgan, cuyo trabajo también incluye dramas de historia reciente como The Queen y Frost/Nixon, ha defendido su trabajo y ha dejado claro que la producción está minuciosamente investigada y es verdadera en espíritu.

Por otra parte, Charles Spencer, el hermano de Diana, también fue uno de los que llamó a Netflix para agregar un descargo de responsabilidad.

“Creo que ayudaría enormemente a The Crown si, al comienzo de cada episodio, dijera que: 'Esto no es cierto, pero se basa en algunos hechos reales'”, dijo a la emisora ​​ITV. "Me preocupa que la gente piense que esto es el evangelio y eso es injusto".