Karla Sofía Gascón defiende interpretación de Selena Gómez en "Emilia Pérez"

"Es una opinión que cada uno tiene", inició. "Lo que no me gusta de la banda es cuando dice una cosa y luego (hace) la contraria al mismo tiempo. Si haz dicho algo llévalo hasta el final. Si haz metido la pata, está bien que pidas perdón, pero si es tu opinión y a ti te parece que es correcto, ¿quién te impide expresar tu opinión?", dijo enfática.

"A mí a lo mejor no me gusta lo que hace él o lo que hace quien sea, y cuando es eso, se lo digo: ‘Oye, me ha gustado esto que has hecho o no me ha gustado esto que has hecho'. No tengo por qué pedir disculpas porque a mí me guste o no algo", agregó.

En defensa de Selena

Asimismo, Gascón defendió a la cantante al aclarar que la Selena no interpreta a un personaje mexicano, por lo que no era obligatorio que tuviera dominio del idioma.

"No está haciendo de mexicana, con lo cual tú no le puedes criticar ni el acento ni su forma de hablar español. Su personaje no es ni mexicano ni español, es una persona de Estados Unidos que vive en la frontera y se ha casado con un narcotraficante, y puede hablar hasta en alemán si quiere", destacó.

"¿Quién ha dicho que no ha construido ella su personaje así y que cuando habla conmigo habla perfectamente en español?”.

Karla Sofía también declaró que, a su juicio, el rol de Gómez como Jessie Del Monte es la mejor interpretación que ha hecho.

"Ha hecho el trabajo mejor de su vida, creo. Yo siempre se lo digo, aunque ella no sé si es consciente de esto".

En medio de la controversia, ya Gascón había defendido a su compañera de reparto en redes sociales con un mensaje: ”Te quiero, no hagas caso a comentarios negativos, estás perfecta”.