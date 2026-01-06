martes 6  de  enero 2026
Nick Reiner sale de vigilancia suicida ante audiencia por asesinato de sus padres

Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado en relación con la muerte de sus padres, el director Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner

El actor, productor y director Rob Reiner, su esposa Michele Singer y su hijo Nick Reiner durante un evento inaugural del Sábado de Regreso a Clases de Teen Vogue en The Grove el 9 de agosto de 2013 en Los Ángeles, California.

El actor, productor y director Rob Reiner, su esposa Michele Singer y su hijo Nick Reiner durante un evento inaugural del Sábado de Regreso a Clases de Teen Vogue en The Grove el 9 de agosto de 2013 en Los Ángeles, California. 

AGP/Michael Buckner/Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Nick Reiner ya no se encuentra bajo vigilancia por riesgo de suicidio en el Centro Correccional Twin Towers, en el centro de Los Ángeles, según confirmó a People una fuente del sheriff del condado de Los Ángeles. Reiner fue puesto en supervisión reforzada justamente después de ingresar al sistema penitenciario el 15 de diciembre.

El hombre de 32 años se encuentra actualmente en régimen de aislamiento, donde debe usar una camisa amarilla y pantalones azules, según la misma fuente. Desde entonces, la cárcel le ha retirado la bata de prevención del suicidio que debía usar en todo momento.

La actriz estadounidense Sydney Sweeney asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024.     video
Sydney Sweeney regresa para secuela de "The Housemaid" tras éxito de taquilla
La cantautora estadounidense-venezolana Elena Rose actúa en el escenario durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 
Artistas venezolanos reaccionan a captura de Nicolás Maduro

La fuente del sheriff afirma que Nick no será liberado de la Vivienda de Alta Observación a menos que un juez o una audiencia judicial determine lo contrario, y que continuará bajo vigilancia y alojado en aislamiento.

Reiner ahora enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado en relación con la muerte de sus padres, el director Rob Reiner, de 78 años, y la fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70 años.

La fiscalía también presentó una acusación especial por el uso de un cuchillo en los asesinatos. El matrimonio fue encontrado muerto en su casa de Brentwood, Los Ángeles, el 14 de diciembre.

Según The New York Times, la hija de la pareja, Romy, acudió a la casa de Los Ángeles tras recibir una llamada de una masajista que no pudo acceder a la propiedad.

Tras llegar y encontrar el cuerpo de su padre, Romy supuestamente huyó de la casa, informó el medio. Posteriormente, un paramédico le informó que su madre, Michele, también había sido encontrada muerta en el interior.

