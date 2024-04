Nicki Nicole manifiesta su sentir por la cumbia con "Ojos verdes"

"Había un programa que se llamaba Pasión de Sábado y lo daban todos los sábados e iban las mejores bandas de cumbia y a veces ponían a competir a bandas", señaló. "Empecé a escuchar desde muy chica a Los Ángeles Azules porque en Argentina se escucha un montón".

Nicole se maravilló cuando con el paso de los años tuvo una colaboración con la agrupación de cumbia mexicana, con quienes interpreta Otra noche.

"No te voy a negar que tuve nervios la primera vez que lo vi porque ellos no lo saben, hasta que yo no les dije no sabían que habían formado parte de mi niñez; es muy loco las vueltas de la vida y el poder hacer una canción con tremendos artistas que han formado parte de mi vida", señaló. "Realmente los admiro mucho".

Incursión en la cumbia

Para Ojos verdes, una canción para sacudirse el despecho bailando, Nicole, quien escribió parte de la letra, hizo equipo con un probado compositor y productor de cumbia y música tropical latina, el mexicano Édgar Barrera. También convocó en la composición a la venezolana Sara Schell y como productor tuvo a Tatool.

"Eso es algo que quería sacar, andaba con muchas ganas de canalizar en la música muchas cosas que me venían pasando", dijo Nicole, quien recientemente pasó por una ruptura con Peso Pluma, en la que compartió su estado emocional en tiempo real con sus fans a través de sus redes sociales.

"Me vino perfecto hacer una cumbia que podés bailar, pero también la podés sentir, podés transitar tus emociones, pero no deja de ser algo bailable y algo para divertirte".

Para el video de Ojos verdes, Nicole quería un estilo retro así que eligió filmar en formato super 8, similar al de los videos de la década de 1990. Nicole canta vestida de rojo y blanco rodeada de claveles y rosas carmesí. Dice que las flores reflejan la pasión.

El estilo de esta canción lo definió como una cumbia santafesina (de Santa Fe Argentina) con un toque de nostalgia.

Nicole señaló que por ahora será la única cumbia de su próximo álbum, pero que no será su última canción con algo de este género después de haber colaborado en un tema de Grupo Frontera, la agrupación mexicana norteña, apoyada por Barrera, que ha destacado en las listas de popularidad con cumbias como No se va (en vivo).

"Nos reímos un montón", dijo sobre su tiempo con Payo, el vocalista de Frontera.

Su trabajo

Nicole, quien tiene una voz privilegiada como lo constatan sus versiones acústicas, se dijo complacida de la evolución en su estilo para lograr interpretar géneros como la cumbia.

"Siento que a nivel vocal desde 2019 hasta ahora he sacado bastante la voz para afuera, la estuve trabajando bastante como para poder soltarla mucho más, solía tener la voz mucho más nasal", dijo. "Pude sacar más la voz y siento que en esta cumbia se nota un montón y eso me gusta también".

Los fans de Nicole podrán ver próximamente en vivo las canciones de su más reciente álbum Alma en el festival Tecate Emblema de la Ciudad de México y en el Concert Music Festival de España. Para la segunda mitad del año, estará de gira en Estado Unidos, en su primer tour en solitario con paradas en Nueva York, Houston, Dallas, Miami, Chicago, San Diego y Los Ángeles.

"Intento no tener expectativas, pero tengo grandes expectativas porque la verdad que la gira es un gran logro, desde Argentina, desde Rosario, llegar a Estados Unidos con mi música", dijo.

Previamente, Nicole se había presentado en festivales como Coachella, pero esta es su primera serie de conciertos como artista principal en foros estadounidenses. Ella quiere vivir la experiencia completa, viajando en bus a la vieja usanza.

"Vamos a vivirlo como rockstar", dijo sonriendo. "Con mi banda todos ahí jugando a las cartas".

FUENTE: AP