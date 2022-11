Nicky Jam reacciona a videos de su ex haciéndole brujería

La reacción del reguetonero hace pensar que los mensajes que ha recibido tras el video de la modelo le han causado risa en vez de molestia.

El clip muestra a la expareja del músico solicitándole a la hechicera que logre que el hombre la extrañe.

"Que no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente, que me extrañe, que necesite hacerme el amor, buscarme, estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie solo para mí, que solo piense en mí, que no piense en más nadie", pide la venezolana.

Génesis condena las críticas

Génesis Aleska reaccionó ante las críticas que han hecho por la filtración que le atribuye a su ex Miguel Mawad.

"Cada quien es libre de creer en lo que quiera. Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará para mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas", señaló.

Asimismo, rechazó la acción de su expareja.



"Todo es verdad. Menos el 90% del video que editaste, el mala cama eres tú MM", dice a Miguel Mawad y lo reta a que muestre el video completo en una historia en Instagram.

En una entrevista con Carlos Adyan, copresentador de En casa con Telemundo, la modelo explicó que la consulta que tuvo fue idea de su amiga Gatanet Mateo, quien la convenció de ir con la mujer para que esta la ayudara a hacer que Nicky Jam no la olvidara tan fácil y volviera con ella.

Alegó que Mateo traicionó su confianza y le dio los videos a Mawad.