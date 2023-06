Noel Schajris lanza su álbum "#SiempreLoSupe"

"Con este disco estoy planteando la pregunta y abriéndole los ojos a los fans, a los oyentes de música, a mí también, abriéndomelos a mí mismo", dijo. "Creo que el disco es el mejor vehículo que tenemos, lo otro no funciona ni financieramente... ni artísticamente, porque artísticamente al tener 7.000 u 8.000 canciones cada viernes genera algo medio efímero".

En su sitio, las canciones se pueden escuchar en streaming o comprar como archivo digital. El sitio tiene la opción de calidad de sonido MP3 o superior, en WAV.

"Va a seguir creciendo el disco, mi sensación es que va a ser un disco que va a seguir evolucionando y sumando cosas", dijo Schajris quien espera que llegue a 12 canciones, incluyendo una inédita para la que tendría un invitado sorpresa.

Por ahora están disponibles siete canciones que interpreta en solitario.

"Es un disco intenso en ese sentido, un disco muy de cantautor al 100%, para bien o para mal", dijo.

Recientemente, Schajris presentó su álbum en el Museo del Grammy en Los Ángeles, acompañado de la compositora y cantante Claudia Brant, así como de una banda en vivo. "Fue una noche como la soñaba, muy especial, en un lugar icónico", dijo.

El álbum incluye baladas pop características de Schajris, así como un toque de jazz, rock progresivo y ritmos afrocaribeños.

El video de Silencio, canción en la que tiene invitado al bajista estadounidense Tony Levin, forma parte de una historia de misterio y acción y está disponible en YouTube. Se trata de un capítulo de una miniserie creada con otros videos musicales que suman siete episodios. El resto está a la venta en su sitio.

En la canción Finalmente pasó, Schajris habla de una relación terminada. "Es esa comprensión de que todo pasa y que tal vez el amor más candente y fervoroso en realidad cuando te das cuenta es 'ya no pienso en ti, ya no te extraño, ya no te sueño'", dijo.

Por suerte para el músico galardonado con tres Latin Grammy y miembro del dúo Sin Bandera junto a Leonel García, la realidad amorosa es muy diferente con su esposa panameña Gwendolyn Stephenson.

"Mi realidad es 'te amo'", señaló. "Ella estuvo muy presente en las canciones de este disco".

Para Schajris su principal meta es que sus hijos Dylan de seis años, Emma de nueve y Dennett de 23 tengan un legado musical.

"Si el día de mañana tengo la bendición de que escuchen mis canciones en 100 años, qué bendición, pero si no, quiero que mis hijos y mis netos digan 'era cool (genial) el abuelo, era cool mi papá'", dijo ensoñado.

