Músico Chipi Chacón fusiona clásicos de Cuba y EEUU en álbum

“Me siento muy feliz de rendir este humilde homenaje a través de mi voz y mi trompeta a la música de estas dos naciones que tanto han aportado a la historia y al mundo musical y que están a solo kilómetros muy cerca. Este nuevo disco me representa bastante. Tanto la música cubana como el jazz son mi adoración. Desde mis inicios en la música y hasta el sol de hoy me he preocupado por cultivar y respetar estos géneros desde lo más profundo de mi corazón”, dijo el artista a través de un comunicado.

El multipremiado trompetista, arreglista y cantautor venezolano, quien desde 2020 reside en España, resume en los seis temas de esta nueva producción una búsqueda que comenzó a desarrollar en abril de ese año, cuando, como obsequio del día de las madres, fusionó un bolero con un estándar de jazz.

"Yo estaba viviendo aún en Bogotá y en medio de la tristeza e incertidumbre de esos días, le comenté la idea de esta fusión a Germán Landaeta, mi ingeniero de grabación y cómplice de anteriores proyectos. A él le encantó, así que le pedí a mi padre, Gerardo Chacón, que me hiciera un arreglo de Como fue, de Ernesto Duarte, unido a Days of Wine and Roses, de Henry Mancini. Lo lanzamos y gustó mucho”, detalló Chipi Chacón.

“El público recibió muy bien esa primera propuesta, por lo que decidimos seguir la misma línea: grabar piezas de compositores cubanos y americanos en forma de popurrí y en diferentes ritmos como bossa-nova, samba, swing, bolero, son y merengue venezolano (5x8) que es, particularmente, el ritmo favorito de mi país por su autenticidad", agregó.

Conjugar Dos Gardenias con Body and Soul, Fabricando Fantasías con My Funny Valentine, Tus ojos con Giant Steps, Bruselas en la lluvia con What a wonderful world, Como fue con Days of wine and roses y Tu nombre en un bolero con Wendy fue para el artista un compromiso, pero a su vez una gran alegría por todo lo que significa este repertorio en su vida.

En esta tarea contó de nuevo con la participación de su padre. “Él hizo arreglos a la medida y con absoluta comprensión de cada estilo musical, para así darle forma al disco junto a mi querido German Landaeta. Fueron aportando y cuidando cada detalle del disco, sin duda, dos grandes productores”, afirmó Chipi Chacón, quien destacó la contribución de Jean Sánchez, en la grabación y edición.

Chipi Chacón: A corta distancia está disponible en Pandora, ITunes, Spotify, Google Play, Amazon, Deezer y Tidal, entre otras plataformas musicales.

