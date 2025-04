Nombran a Demi Moore la mujer más bella del 2025

En la entrevista que concedió a la revista, Moore, quien ganó el Golden Globe y estuvo nominada a mejor actriz en los Óscar por su rol en el thriller de Coralie Fargeat, enfatizó que con los años aprendió a llevar una mejor relación con su cuerpo, escuchándolo y dejando a un lado los procesos a los que se sometió en sus inicios para encajar en Hollywood.

Relación con su cuerpo

Parte de lo que expone en la película, lo hizo. Reconoce que se enfocaba en una estricta dieta y se extralimitaba con el ejercicio, una forma de mantenerse dentro de los estándares que le permitirían obtener diversos papeles.

“Aprecio más todo lo que mi cuerpo ha pasado y que me ha traído hasta aquí. No significa que a veces me mire al espejo y no diga: ‘Dios mío, me veo vieja’ o ‘Ay, se me está cayendo la cara’; lo hago. Pero puedo aceptar que así es como estoy hoy y sé que la diferencia hoy es que no define mi valor ni quién soy”, comentó.

La intérprete de 62 años sostiene que la resiliencia que hoy practica la ha llevado a sentirse más a gusto con los triunfos y las pruebas que ha enfrentado en la industria.

Asegura que la belleza es subjetiva, un concepto que compara con mirar una flor y sentirse cómodo con su apariencia natural.

"Tengo una relación mucho más intuitiva, relajada y de confianza. Se trata mucho más de mi salud y bienestar general. Se trata mucho más de la longevidad y la calidad de vida. Y creo que he evolucionado hacia una mayor consideración hacia mí misma", destacó.