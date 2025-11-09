domingo 9  de  noviembre 2025
Alianza

Nueva alianza crea serie de meditaciones y audiolibros infantiles

Pishiko Media, liderada por Yanet Pájaro, anunció esta nueva alianza creativa con el flautista Huascar Barradas y la ingeniera de sonido Vanessa Montillo

Yanet Pájaro, de Pishiko Media, el flautista Huascar Barradas y la ingeniera de sonido Vanessa Montillo se unen en alianza creativa.&nbsp;

Manuel Hernández | Cortesía Pishiko Media
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. — Pishiko Media, liderada por la defensora de los derechos de los niños, los valores familiares e incansable emprendedora, Yanet Pájaro, anunció esta nueva alianza creativa con el flautista, productor y compositor, ganador del Latin Grammy Huascar Barradas, y con la Ingeniera de sonido Vanessa Montilla, para crear una innovadora serie de meditaciones musicales diseñada para niños y familias, reforzando valores primordiales para fortalecer a las comunidades

La colaboración busca combinar música original con una narrativa consciente de una impecable sonoridad, para regalar una experiencia inmersiva y melodiosa que alimente el sentido de la empatía, la imaginación y la inteligencia emocional en los niños, como un elemento catalizador del balance emocional, que requiere la niñez.

La serie tendrá su lanzamiento como álbum musical que se podrá encontrar en diversas plataformas digitales y de forma interactiva como una opción para entender el significado de los valores que se representan en la música; cada historia que se presenta es parte de un valor. Como soporte físico en un mundo digital, también tendrá un cuento infantil escrito por Yanet Pájaro y flashcards para conocer y jugar, entendiendo el grandioso mundo de los valores. Es un concepto que busca despertar la conciencia, y seguir aportando al crecimiento de los niños.

"En Pishiko, nuestra misión es crear experiencias que despierten la atención plena, la compasión y la conexión familiar y consigo mismo, dijo Yanet Pájaro, fundadora y CEO de Pishiko Media, autora de seis libros.

“Aliarnos con Huascar y Vanessa nos permite fusionar arte, con valores y propósito comunitario, educando de una forma que realmente llegará al corazón de las familias”, agregó Pájaro.

La visión de esta nueva serie de meditaciones familiares se basa en el lenguaje universal de la música y el poder de la visualización y las historias bien narradas. A través de paisajes sonoros suaves, meditaciones guiadas, y música integral, el proyecto invita a niños y padres a explorar valores como la curiosidad, la amistad y el respeto.

El equipo creativo

Con más de tres décadas de reconocimiento mundial, formado por Huascar Barradas ha redefinido los límites de la música clásica y del mundo, utilizando su arte para inspirar y educar audiencias alrededor del planeta. Su próxima colaboración con Pishiko Media marca una evolución natural en su compromiso con la innovación musical y el impacto social.

Para dar vida a esta visión, Barradas ha designado a su colaboradora de larga trayectoria Vanessa Montilla, destacada ingeniera de sonido y productora, quien ha trabajado con el Cirque Du Soleil. Su práctica personal y su enfoque holístico fusiona una maestría sonora con sensibilidad psicoacústica para definir la identidad sonora de la serie.

“La comprensión intuitiva y académica de Vanessa sobre el sonido como vehículo de transformación la convierte en una parte irremplazable de este proyecto”, comentó Barradas. “Su enfoque une la ciencia de la frecuencia con el arte de la conciencia, algo que ha demostrado desde sus inicios contribuyendo al sonido preciso y poderoso de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, hasta sus más recientes colaboraciones como artistas, bajo su proyecto KoTo Kaur, con figuras icónicas de esta nueva era de música consciente”.

Esta alianza marca una nueva era en la forma en que la música y el sonido pueden fortalecer la narrativa familiar, la conexión emocional y la salud mental. El álbum de meditaciones y la plataforma interactiva se encuentran en producción y se espera su lanzamiento para el otoño de 2026 en plataformas de streaming y educativas.

