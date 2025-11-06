jueves 6  de  noviembre 2025
CELEBRIDADES

Dua Lipa lanza línea para el cuidado de la piel

La alianza con Augustinus Bade presenta tres productos que prometen limpiar, hidratar y cuidar el rostro dejando resultados visibles

Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Jamie McCarthy
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Al igual que otras celebridades, Dua Lipa extiende su fama a la industria de la belleza. La cantante se ha unido a la marca Augustinus Bade para lanzar su primera línea de skincare.

La alianza presenta un conjunto de productos que prometen limpiar, hidratar y cuidar el rostro con resultados visibles.

Lee además
El músico Baserva Soler. 
OBITUARIO

Muere el músico cubano Baserva Soler
La poeta y escritora canadiense Margaret Atwood asiste a los premios Glamour Mujeres del Año 2019 en el Alice Tully Hall del Lincoln Center en la ciudad de Nueva York el 11 de noviembre de 2019. 
LITERATURA

Margaret Atwood, autora de "El cuento de la criada", publica primera autobiografía

Según informa CLX Icons, la estrella pop tenía como objetivo crear una línea versátil que se adaptara a su ritmo de vida, entre giras, eventos y el día a día.

Fue gracias a la tecnología TFC5, patentada por Augustinus Bader, que su sueño se hizo realidad, ya que adapta los beneficios del tratamiento según las necesidades de cada tipo de piel, lo que permite fortalecer la barrera de la misma y mejorar su elasticidad.

Productos

De esta manera, los productos de la colección cumplen con tres pilares fundamentales de la filosofía de vida de la artista británica: simplicidad, ciencia y el glow natural que tanto la caracteriza en sus maquillajes.

Así, la intérprete de Dance The Night presenta: Renewal Cream, una crema hidratante que suaviza la textura de la piel, mejorando su elasticidad y reforzando la barrera cutánea sin sensación pesada; el Supercharged Glow Complex, un serum con vitaminas que corrige las manchas líneas finas y signos de estrés; y el Balancing Cream Cleanser, un limpiador que extrae maquillaje, SPF y exceso de grasa sin resecar.

Temas
Te puede interesar

Cristiano Ronaldo habla sobre la propuesta de matrimonio a Georgina Rodríguez

Gaby Espino enfrenta críticas por su entrada al mundo del mercadeo multinivel

Príncipe William da primer discurso en nombre del rey Carlos III

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Donald Trump durante su intervención en el American Business Forum, que se lleva a cabo en el Kaseya Center de Miami.
EEUU

Trump apunta a Miami como santuario de la libertad: "Será el refugio de quienes huyan del comunismo en Nueva York"

Florida ampliaría el uso del sistema E-Verifiy para comprobar elegibilidad de nuevos empleados
CLIMA DE TENSIÓN

Nueva ley expandiría E-Verify a pequeños negocios y enciende debate migratorio en Florida

La gente espera en la fila del control de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas, el 4 de noviembre de 2025.
Seguridad aérea

EEUU anuncia que reducirá el tráfico aéreo en 40 aeropuertos del país ante el cierre del Gobierno

El presidente Donald Trump habla en el Foro Empresarial Estadounidense en el Kaseya Center en Miami el 5 de noviembre de 2025.
POLÍTICA

Trump: EEUU se enfrenta a una elección en la que se debe elegir "entre el comunismo o el sentido común"

Marco Rubio junto a José Daniel Ferrer durante su encuentro en el Departamento de Estado hoy. 
Política

Marco Rubio recibe al líder opositor cubano José Daniel Ferrer en Washington D.C.

Te puede interesar

Vista de la vivienda en llamas del técnico del Miami Heat mientras los equipos de emergencia luchan contra el fuego.
INCENDIO

Devastador incendio consume la casa del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra

Por Carlos Armando Cabrera
El presidente Donald J. Trump durante la firma de un acuerdo con dos grandes farmacéuticas sobre el precio de medicamentos contra la obesidad.
EEUU

Trump anuncia acuerdo para reducir precio de medicamentos contra la obesidad

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
PROYECTO MONUMENTAL

DeSantis preside inicio de construcción de estación de bombeo clave para restauración de los Everglades

El exjefe de inteligencia Hugo Pollo Carvajal y Nicolás Maduro en un acto en Venezuela. 
NARCOTRÁFICO

Sentencia contra jefe del Cartel de los Soles de Venezuela queda diferida para enero de 2026

 La expresidenta boliviana Jeanine Áñez (izq.) sale de la cárcel de mujeres de Miraflores en La Paz el 6 de noviembre de 2025. 
JUSTICIA

Expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez sale de prisión tras anulación de condena