Dua Lipa lanza línea para el cuidado de la piel

Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Al igual que otras celebridades, Dua Lipa extiende su fama a la industria de la belleza. La cantante se ha unido a la marca Augustinus Bade para lanzar su primera línea de skincare.

La alianza presenta un conjunto de productos que prometen limpiar, hidratar y cuidar el rostro con resultados visibles.

Según informa CLX Icons, la estrella pop tenía como objetivo crear una línea versátil que se adaptara a su ritmo de vida, entre giras, eventos y el día a día.

Fue gracias a la tecnología TFC5, patentada por Augustinus Bader, que su sueño se hizo realidad, ya que adapta los beneficios del tratamiento según las necesidades de cada tipo de piel, lo que permite fortalecer la barrera de la misma y mejorar su elasticidad.

Productos

De esta manera, los productos de la colección cumplen con tres pilares fundamentales de la filosofía de vida de la artista británica: simplicidad, ciencia y el glow natural que tanto la caracteriza en sus maquillajes.

Así, la intérprete de Dance The Night presenta: Renewal Cream, una crema hidratante que suaviza la textura de la piel, mejorando su elasticidad y reforzando la barrera cutánea sin sensación pesada; el Supercharged Glow Complex, un serum con vitaminas que corrige las manchas líneas finas y signos de estrés; y el Balancing Cream Cleanser, un limpiador que extrae maquillaje, SPF y exceso de grasa sin resecar.