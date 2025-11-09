domingo 9  de  noviembre 2025
MEDIOS

Director general de BBC dimite tras edición engañosa de discurso de Trump

El director general de BBC, Tim Davie, y la jefa de información de la cadena anunciaron su dimisión tras críticas por la edición de un discurso de Trump

El director general de BBC, Tim Davie.&nbsp;

El director general de BBC, Tim Davie. 

AFP/ OLI SCARFF

LONDRES.- El director general de BBC, Tim Davie y la jefa de información de la emisora pública británica anunciaron su dimisión este domingo tras una ola de críticas por la edición de un discurso del presidente estadounidense Donald Trump.

"Es un día triste para BBC. Tim ha sido un excelente director general durante los últimos cinco años", pero se enfrentaba a "una presión constante (...) que le ha llevado a tomar la decisión" de dimitir, informó el presidente de la empresa, Samir Shah, en un comunicado.

Lee además
Recibimiento oficial de los reyes Felipe VI y Letizia al presidente de la República Popular China, Sr. Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, en una visita de Estado de China en 2018.
REALEZA

Los reyes de España rumbo a China con agenda cultural
Ricardo Montaner ensaya en el Kaseya Center, en Miami, para la ceremonia de Premio Lo Nuestro el lunes 19 de febrero de 2024.
MÚSICA

Ricardo Montaner vuelve a cantarle al amor en "El último regreso"

La ministra británica de Cultura, Lisa Nandy, calificó horas antes como "extremadamente grave" la acusación contra BBC por presentar declaraciones de Trump de manera engañosa en un documental.

El caso, revelado por el periódico conservador The Daily Telegraph el martes, se basa en un documental del famoso programa informativo Panorama de BBC, emitido una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre de 2024.

BBC es acusada de haber montado fragmentos separados de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021 de tal manera que parece decir a sus seguidores que va a caminar con ellos hacia el Capitolio para "luchar como demonios".

En su frase completa, el presidente, entonces derrotado en las urnas por Joe Biden, dice: "Vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso".

La expresión "luchar como demonios" corresponde a otro momento del discurso.

En un mensaje a sus colaboradores en el que anunció su decisión, Davie reconoció que "el debate actual en torno a la información de BBC" había contribuido a su decisión.

"Aunque, en general, BBC funciona bien, se han cometido errores y, en última instancia, el director general debe asumir la responsabilidad", apuntó.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

De las calles a la gran pantalla: la impactante historia de Belén

Instituto cultural de Italia en Miami acoge muestra fotográfica

"Ecos de la Nocturnidad", del artista Héctor Acevedo, llega a museo en España

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición de Venezuela.  
INMIGRACIÓN

María Corina Machado y Edmundo González solicitan a gobierno de EEUU nuevo estatus para venezolanos

El productor chino Vincent Wang, durante una pausa en la filmación de la serie vertical de drama Love Through All Seasons, en el castillo Wrensmoor, en Alhambra, California.
CINE

"Telenovelas con cocaína": series verticales surgidas en China revolucionan Hollywood

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.
CONFLICTO

Sin Turquía e India como clientes, Rusia se vería en serios aprietos

Régimen de Maduro protege la extracción ilegal del oro en el Arco Minero, en Venezuela.
VENEZUELA

Alertan que el régimen de Maduro "raspa la olla" del oro en Amazonas: ¿Cartel de los Soles en crisis?

Donald Trump y Lula da Silva reunidos el 26OCT25 en Kuala Lumpur, Malasia. 
Informe Otálvora

Trump y Lula se tienden puentes. Venezuela, un tema secundario en su agenda

Te puede interesar

Los candidatos Eileen Higgins y Emilio González. 
FUTURO MUNICIPAL

Miami elige nuevo rumbo, Higgins y González a segunda vuelta en una elección crucial

Por DANIEL CASTROPÉ
María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición de Venezuela.  
INMIGRACIÓN

María Corina Machado y Edmundo González solicitan a gobierno de EEUU nuevo estatus para venezolanos

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
CUBA

Régimen llega con las manos vacías y obstruye gestión de ayuda a damnificados

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reúne con el encargado de negocios de EEUU en Bogotá, John McNamara  
CONFLICTO

El país es visto como narcoestado por actuar de Petro

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast.
CHILE

Jara y Kast polarizan las elecciones chilenas, con la migración e inseguridad como ejes