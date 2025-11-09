Instituto cultural de Italia en Miami acoge muestra fotográfica

Póster promocional de la exposición que el Instituto Italiano de Cultura de Miami acoge hasta el 26 de noviembre.

MIAMI.- El Instituto Italiano de Cultura de Miami acoge una exposición fotográfica que ofrece una interpretación contemporánea y fascinante de la isla de Cerdeña.

Abierta hasta el 26 de noviembre, la muestra Viaje por Cerdeña. El Solsticio de la Fotografía 2018-2025, curada por el fotógrafo Marco Delogu, tiene como objetivo promover la fotografía italiana contemporánea y profundizar en el conocimiento de Cerdeña, un territorio italiano que, a ojos del público local, puede evocar interesantes paralelismos con el estado de Florida.

La exposición es el resultado de ocho años de trabajo artístico y educativo en torno a dos iniciativas fundamentales: la Sardinia Commission y The Photo Solstice, desarrolladas en el marco del proyecto AR/S - Arte condivisa in Sardegna, dirigido por Franco Carta.

La muestra presenta obras de destacados fotógrafos italianos como Olivo Barbieri, Marco Delogu, Pino Musi y Paolo Ventura, así como de jóvenes talentos como Marco Loi, Luca Nostri y Vincenzo Pagliuca, y de los estudiantes del taller The Photo Solstice. Estas imágenes permiten descubrir una Cerdeña más allá de paisajes idílicos y reflexionar sobre la relación entre el territorio, la memoria y la identidad.

”Viaje por Cerdeña. El Solsticio de la Fotografía 2018-2025 ofrece al público de Miami una visión contemporánea a la isla, más allá de los estereotipos. A través de la fotografía, se revelan paisajes olvidados, huellas del tiempo y contrastes entre memoria y transformación. La exposición forma parte de los proyectos ganadores del concurso público para la promoción de la fotografía italiana contemporánea en el extranjero, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Italia", dijo Stefano Cerrato, director del Instituto Italiano de Cultura de Miami.

Por su parte, Marco Delogu, fotógrafo y curador de la exposición, afirmó:

“Viaje por Cerdeña. El Solsticio de la Fotografía 2018-2025” quise ofrecer una lectura plural y contemporánea de Cerdeña, lejos de las imágenes convencionales. Busqué un diálogo abierto entre artistas consolidados y jóvenes talentos, para devolver una mirada inédita de la isla italiana que hable de memoria, territorio y transformación".

La exposición está acompañada de un catálogo que reúne los resultados de años de colaboración entre la Fondazione di Sardegna y Marco Delogu e incluye obras expuestas y inéditas.

Viaje por Cerdeña. El Solsticio de la Fotografía 2018-2025 es organizada por el Instituto Italiano de Cultura de Miami y la Fondazione di Sardegna, en colaboración con el Ministerio de Cultura de Italia.

La exhibición se puede visitar en el Instituto Italiano de Cultura de Miami, 209 Altara Ave., en Coral Gables, de lunes a viernes, de 9:30 am a 5 pm.

Para más detalles, consulte el perfil @iicmiami en Facebook e Instagram.