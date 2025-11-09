domingo 9  de  noviembre 2025
ARTES VISUALES

Instituto cultural de Italia en Miami acoge muestra fotográfica

Abierta hasta el 26 de noviembre, la muestra presenta obras de destacados fotógrafos italianos como Olivo Barbieri, Marco Delogu, Pino Musi y Paolo Ventura

Obra que conforma la exposición.&nbsp;

Obra que conforma la exposición. 

Cortesía/ Instituto Italiano de Cultura de Miami
Obra que conforma la exposición.&nbsp;

Obra que conforma la exposición. 

Cortesía/ Instituto Italiano de Cultura de Miami
Póster promocional de la exposición que el Instituto Italiano de Cultura de Miami acoge hasta el 26 de noviembre.&nbsp;

Póster promocional de la exposición que el Instituto Italiano de Cultura de Miami acoge hasta el 26 de noviembre. 

Cortesía/ Instituto Italiano de Cultura de Miami
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Instituto Italiano de Cultura de Miami acoge una exposición fotográfica que ofrece una interpretación contemporánea y fascinante de la isla de Cerdeña.

Abierta hasta el 26 de noviembre, la muestra Viaje por Cerdeña. El Solsticio de la Fotografía 2018-2025, curada por el fotógrafo Marco Delogu, tiene como objetivo promover la fotografía italiana contemporánea y profundizar en el conocimiento de Cerdeña, un territorio italiano que, a ojos del público local, puede evocar interesantes paralelismos con el estado de Florida.

Lee además
La muestra de Frank Rebajes en el Mucac La Coracha repasa la trayectoria en su etapa en Nueva York y en Málaga.
ARTES VISUALES

Muestra de Frank Rebajes repasa la trayectoria durante etapa en Nueva York
Recibimiento oficial de los reyes Felipe VI y Letizia al presidente de la República Popular China, Sr. Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, en una visita de Estado de China en 2018.
REALEZA

Los reyes de España rumbo a China con agenda cultural

La exposición es el resultado de ocho años de trabajo artístico y educativo en torno a dos iniciativas fundamentales: la Sardinia Commission y The Photo Solstice, desarrolladas en el marco del proyecto AR/S - Arte condivisa in Sardegna, dirigido por Franco Carta.

La muestra presenta obras de destacados fotógrafos italianos como Olivo Barbieri, Marco Delogu, Pino Musi y Paolo Ventura, así como de jóvenes talentos como Marco Loi, Luca Nostri y Vincenzo Pagliuca, y de los estudiantes del taller The Photo Solstice. Estas imágenes permiten descubrir una Cerdeña más allá de paisajes idílicos y reflexionar sobre la relación entre el territorio, la memoria y la identidad.

Viaje por Cerdeña. El Solsticio de la Fotografía 2018-2025 ofrece al público de Miami una visión contemporánea a la isla, más allá de los estereotipos. A través de la fotografía, se revelan paisajes olvidados, huellas del tiempo y contrastes entre memoria y transformación. La exposición forma parte de los proyectos ganadores del concurso público para la promoción de la fotografía italiana contemporánea en el extranjero, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Italia", dijo Stefano Cerrato, director del Instituto Italiano de Cultura de Miami.

Por su parte, Marco Delogu, fotógrafo y curador de la exposición, afirmó:

“Viaje por Cerdeña. El Solsticio de la Fotografía 2018-2025” quise ofrecer una lectura plural y contemporánea de Cerdeña, lejos de las imágenes convencionales. Busqué un diálogo abierto entre artistas consolidados y jóvenes talentos, para devolver una mirada inédita de la isla italiana que hable de memoria, territorio y transformación".

La exposición está acompañada de un catálogo que reúne los resultados de años de colaboración entre la Fondazione di Sardegna y Marco Delogu e incluye obras expuestas y inéditas.

Viaje por Cerdeña. El Solsticio de la Fotografía 2018-2025 es organizada por el Instituto Italiano de Cultura de Miami y la Fondazione di Sardegna, en colaboración con el Ministerio de Cultura de Italia.

La exhibición se puede visitar en el Instituto Italiano de Cultura de Miami, 209 Altara Ave., en Coral Gables, de lunes a viernes, de 9:30 am a 5 pm.

Para más detalles, consulte el perfil @iicmiami en Facebook e Instagram.

Temas
Te puede interesar

Ricardo Montaner vuelve a cantarle al amor en "El último regreso"

De las calles a la gran pantalla: la impactante historia de Belén

Director general de BBC dimite tras edición engañosa de discurso de Trump

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición de Venezuela.  
INMIGRACIÓN

María Corina Machado y Edmundo González solicitan a gobierno de EEUU nuevo estatus para venezolanos

El productor chino Vincent Wang, durante una pausa en la filmación de la serie vertical de drama Love Through All Seasons, en el castillo Wrensmoor, en Alhambra, California.
CINE

"Telenovelas con cocaína": series verticales surgidas en China revolucionan Hollywood

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.
CONFLICTO

Sin Turquía e India como clientes, Rusia se vería en serios aprietos

Régimen de Maduro protege la extracción ilegal del oro en el Arco Minero, en Venezuela.
VENEZUELA

Alertan que el régimen de Maduro "raspa la olla" del oro en Amazonas: ¿Cartel de los Soles en crisis?

Donald Trump y Lula da Silva reunidos el 26OCT25 en Kuala Lumpur, Malasia. 
Informe Otálvora

Trump y Lula se tienden puentes. Venezuela, un tema secundario en su agenda

Te puede interesar

Los candidatos Eileen Higgins y Emilio González. 
FUTURO MUNICIPAL

Miami elige nuevo rumbo, Higgins y González a segunda vuelta en una elección crucial

Por DANIEL CASTROPÉ
María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición de Venezuela.  
INMIGRACIÓN

María Corina Machado y Edmundo González solicitan a gobierno de EEUU nuevo estatus para venezolanos

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
CUBA

Régimen llega con las manos vacías y obstruye gestión de ayuda a damnificados

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reúne con el encargado de negocios de EEUU en Bogotá, John McNamara  
CONFLICTO

El país es visto como narcoestado por actuar de Petro

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast.
CHILE

Jara y Kast polarizan las elecciones chilenas, con la migración e inseguridad como ejes