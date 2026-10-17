sábado 17  de  octubre 2026
PLATAFORMAS

Nueva serie documental de ViX reconstruye la fuga y recaptura del Chapo Guzmán

La fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán de una prisión de máxima seguridad en México y la operación que permitió localizarlo son el eje de Operación Cisne Negro

Póster promocional de la serie documental Operación Cisne Negro. &nbsp;

Póster promocional de la serie documental Operación Cisne Negro.

 

Cortesía/ TelevisaUnivision
Por Sofía Calvo

MIAMI.- La fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán de una prisión de máxima seguridad en México y la operación que permitió localizarlo meses después son el eje de Operación Cisne Negro, una nueva serie documental que llegará a ViX el 27 de octubre, anunció TelevisaUnivision en un comunicado.

Producida por N+ Docs, la serie revisita uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de México y examina los acontecimientos que siguieron al escape del narcotraficante del penal del Altiplano el 11 de julio de 2015.

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La salida de Guzmán Loera de una cárcel considerada entre las más seguras del país desencadenó una intensa búsqueda que puso bajo escrutinio a las autoridades mexicanas. Durante los seis meses siguientes, la investigación avanzó entre pistas, operativos y decisiones que resultaron determinantes para dar con su paradero. A lo largo de dos episodios de una hora, Operación Cisne Negro reconstruye esa persecución mediante testimonios inéditos, información de inteligencia y más de 40 minutos de material audiovisual que, de acuerdo con la producción, no se había mostrado anteriormente, indica el comunicado.

La serie también explora las dificultades que enfrentaron las autoridades, las circunstancias que rodearon la fuga y los momentos de tensión que marcaron una investigación en la que cada movimiento podía cambiar el curso de los acontecimientos.

La persecución concluyó el 8 de enero de 2016, cuando Guzmán fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa. El documental busca ofrecer nuevas perspectivas sobre la operación y aportar detalles que van más allá de la cobertura informativa que recibió el caso en su momento.

El proyecto reúne al equipo de N+ Docs responsable de PRI: crónica del fin, documental que abordó acontecimientos clave de la política mexicana. Con esta nueva producción, la compañía vuelve a explorar un episodio que continúa generando interrogantes y debate público.

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