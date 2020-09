Nueva York: Cierran con broche de oro Semana del Clima

A continuación se muestra una breve selección de ideas para el disfrute de unas vacaciones ecológicas:

Arte y cultura

El New York Botanical Garden en el Bronx, ya reabierto y listo para darte la bienvenida, te invita a experimentar los jardines de principios de otoño en sus 250 acres. Además, el recientemente restaurado Invernadero Enid A. Haupt y Palm Dome , repleto de plantas acuáticas y enredaderas, así como de selvas tropicales y desiertos llenos de cactus, reabrieron sus puertas a principios de esta semana. Otra gema ecológica es el Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden en Staten Island, que alberga nueve jardines botánicos en un campus de 83 acres.

Atracciones

Si estas en búsqueda de una atracción que guíe tus pasos a los espacios verdes, dispones del Empire State Building Observatory , reabierto al público con su impresionante vista de la ciudad. El edificio en sí se sometió recientemente a una renovación de 10 años que incluyó una modernización en los equipos transformadores de energía y eficiencia, desde la actualización de las ventanas hasta la optimización del sistema de elevadores, y mucho más.

Gastronomía de la granja a la mesa

Comer alimentos frescos de granja es fácil en Nueva York, con muchos restaurantes que obtienen sus ingredientes de granjas locales, como el abcV , un restaurante que sirve alimentos vegetales de Jean-Georges Vongerichten. También puedes disfrutar de platos ecológicos en el cercano Union Square Café , en el Rosemary’s , de Greenwich Village y en el Lighthouse en Williamsburg de Brooklyn, que actualmente ofrecen cenas al aire libre.

Hoteles

Puedes disfrutar del lujo y plegarte a los valores ecológicos durante tu estadía en los 1 Hotels , que están construidos con materiales reciclados y diseñados por artistas locales. Elige entre dos ubicaciones: una en Brooklyn con una gran vista marina del East River y del horizonte de Manhattan, o quédate en el próximo a Central Park en el propio Manhattan.

Otras actividades al aire libre

Jamaica Bay Wildlife Refuge ( El Refugio de Vida Silvestre Jamaica Bay) en Queens es uno de los secretos mejor guardados de la ciudad con 9,000 acres de bahía abierta, campos y bosques ideales para los aficionados a las aves, con más de 300 especies que se observan allí en los últimos 25 años.

Jardines de Azotea

Si buscas espacios verdes con una magnífica vista, dirígete a un jardín de azotea, como Sunset Park Farm de Brooklyn Grange , donde podrás disfrutar de jornadas de casa abierta y de un mercado de agricultores los domingos de 10:00 am a 4:00 pm. O bien, disfruta de una degustación y de un recorrido en Rooftop Reds , un viñedo y bodega urbana en la azotea en el corazón del Brooklyn Navy Yard.

Ir de Compras

Al ir de compras en la ciudad de Nueva York, te encontrarás con una amplia variedad de opciones sostenibles si buscas ese regalo especial para ti o para un ser querido. Para aquellos que intentan plegarse a un estilo de vida verde, visita Package Free Shop, ubicado en Chelsea Market de Manhattan y en Williamsburg, Brooklyn, donde puedes adquirir artículos cotidianos ecológicos, como tazas de café, cosméticos y mucho más.

La ciudad de Nueva York ofrece una gran cantidad de mercados ecológicos y puestos agrícolas, que debes visitar para obtener productos frescos de origen local. En el 2012, GrowNYC lanzó Greenmarket Co., que se dedica a conectar a los consumidores con productores locales de alimentos, en lugares como Union Square en Manhattan, Boro Park en Brooklyn, Elmhurst en Queens, Eastchester en el Bronx y St. George en Staten Island.

En coincidencia con la Semana del Clima de la ciudad de Nueva York, The Climate Museum ofrece una programación virtual que incluye talleres, charlas interactivas, entre otras actividades. Además, esta semana, la Brooklyn Public Library lanzó una nueva serie de un año de duración, Climate Reads, diseñada para involucrar a escritores y lectores en discusiones sobre libros relativos a la crisis climática.

La semana pasada, NYC & Company lanzó All In NYC: Neighborhood Getaways, su línea de ofertas más diversa, flexible y amplia en casi 20 años, con más de 150 formas de ahorrar en los cinco condados. A través de una asociación con Mastercard, a los tarjetahabientes registrados se les ofrecerá un crédito en el estado de cuenta por hasta $100, por compras que califiquen, en hoteles, atracciones, negocios locales y mucho más. Tanto All In NYC: Neighborhood Getaways como All In NYC: Staycation Guides son parte del esfuerzo de revitalización local All In NYC local revitalization effort de NYC & Company.