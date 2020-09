Ópera Metropolitana de Nueva York cancela temporada 2020-21

Después de consultar con funcionarios de salud pública, la Ópera decidió que "no es seguro para la Met reanudar sus operaciones" hasta una vacuna contra el coronavirus haya sido administrada a la población.

Algo que según las autoridades tomará "al menos cinco o seis meses" después de que la vacuna esté disponible para todos, según un comunicado este miércoles.

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, aún no autorizó la reanudación de los espectáculos en espacios cerrados.

El gerente general de la Met, Peter Gelb, mencionó encuestas en las que los espectadores estiman que tomará "tiempo" antes de que el volumen de asistencia retome los niveles previos a la pandemia.

"La incapacidad de producir pesa mucho sobre nuestra organización", dijo también Gelb, citado en el comunicado.

Para sobrevivir, será necesario "reducir nuestros costos generales", agregó, sin dar detalles.

La Met tiene un presupuesto considerable que en 2018-19 alcanzó los 312 millones de dólares. Pero los ingresos de taquilla solo representaron 85 millones en ese período.

La mayor fuente de ingresos de la institución proviene del mecenazgo.

Para proyectarse hacia el futuro, la Ópera presentó este miércoles el calendario de la temporada 2021-22, que abrirá con "Fire Shut Up in My Bones", del músico de jazz Terence Blanchard, contratada al Teatro Ópera de Saint-Louis, donde ya fue presentada.