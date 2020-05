Nueva York crea coalición para recuperar el turismo

Dirigida por cinco ejecutivos, la coalición apoyará el trabajo del consejo asesor del sector de las artes, la cultura y el turismo del Alcalde Bill de Blasio y, además, trabajará con la junta asesora que colabora con la reapertura de Nueva York y con la División de Turismo del Estado. La coalición estará dirigida por cinco co-presidentes nombrados por Charles Flateman, presidente de la junta directiva de NYC & Company y vicepresidente ejecutivo de la Organización Shubert.

Los copresidentes llamados a esta función son Ellen Futter, presidenta del American Museum of Natural History; Thelma Golden, directora y curadora en jefe del The Studio Museum en Harlem; Lin-Manuel Miranda, compositor, dramaturgo y actor; Danny Meyer, director ejecutivo del Union Square Hospitality Group; y Peter Ward, presidente del New York Hotel & Motel Trades Council (Consejo de Comercio de Hoteles y Moteles de Nueva York), AFL-CIO.

NYC & Company tendrá la responsabilidad de coordinar y ejecutar los planes del grupo de coalición, así como de administrar las líneas de trabajo.

"El turismo, la hospitalidad y las comunidades culturales de la ciudad de Nueva York reflejan nuestra energía y optimismo sin igual", dijo a través de un comunicado Charles Flateman, presidente de la junta directiva de NYC & Company y vicepresidente ejecutivo de la Organización Shubert, quien además nombró a los copresidentes de la nueva coalición.

“La ciudad de Nueva York es también la capital mundial de la convivencia. A pesar de que hemos tenido que crear distancia, con nuestra mundialmente famosa tenacidad, nuestro inmenso corazón e infinita compasión, Nueva York no se dará por vencida. A medida que los líderes gubernamentales anuncian nuevas pautas de distanciamiento social, ya va siendo hora de considerar cómo podemos comenzar a reabrir nuestras puertas y re-conectarnos de manera segura con nuestra ciudad y con los visitantes, que en algún momento volverán en masa a Nueva York”, agregó.

Por su parte, el dramaturgo Lin-Manuel Miranda afirmó que la ciudad resurgirá de la pandemia y las artes impulsarán esa recuperación.

"Desde los espacios de Broadway hasta los teatros independientes, desde las atracciones principales hasta las pequeñas empresas y restaurantes, nuestros queridos cinco distritos cuentan una historia diferente como ningún otro lugar del mundo", dijo Lin-Manuel Miranda. “Juntos crearemos un próximo acto para nuestra ciudad. Después de este intermedio, estaremos listos para dar la bienvenida al mundo con los brazos abiertos, para que la gente pueda enamorarse de Nueva York una y otra vez”.

Además, la coalición desarrollará iniciativas para estimular el sentido de confianza y seguridad, impulsar las ventas y el compromiso, abogar por las iniciativas de la industria e informar sobre el financiamiento y la formulación de políticas. También creará campañas de información pública para compartir hechos, actualizaciones y oportunidades. Y liderará las estrategias que ayudarán a revitalizar y reafirmar el sello distintivo de Nueva York en todo el mundo.

A esta coalición se sumarán médicos y expertos en salud pública, hoteles, restaurantes, organizaciones deportivas, instituciones culturales y de artes escénicas, líderes de Broadway y otros miembros de la comunidad teatral, minoristas, compañías de turismo, atracciones y convenciones o ferias comerciales anuales.