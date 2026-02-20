viernes 20  de  febrero 2026
Béisbol

Francisco Lindor respalda a Steve Cohen: los Mets no tendrán capitán y el enfoque está en ganar

Francisco Lindor respalda la decisión de Steve Cohen de no nombrar capitán en los New York Mets. El campocorto apuesta por el liderazgo colectivo mientras se recupera de una cirugía en la mano.

Francisco Lindor de los Mets de Nueva York batea en el tercer inning ante los Bravos de Atlanta, el lunes 30 de septiembre de 2024, en Atlanta.&nbsp;

Francisco Lindor de los Mets de Nueva York batea en el tercer inning ante los Bravos de Atlanta, el lunes 30 de septiembre de 2024, en Atlanta. 

AP/Jason Allen
Por Pedro Felipe Hernández

El campocorto boricua Francisco Lindor dejó clara su postura tras la decisión del propietario Steve Cohen de no nombrar capitán en los Mets de Nueva York. A pesar de ser uno de los líderes naturales del clubhouse y el jugador con más tiempo en la franquicia, el cinco veces All-Star aseguró que su rol dentro del equipo no cambiará.

Lindor respalda la decisión de Steve Cohen

Durante el Spring Training, Cohen explicó que prefiere que el liderazgo se construya de forma orgánica cada temporada y sin designaciones oficiales. Lindor, quien inicia su sexta campaña con los Mets y tiene contrato hasta 2031, afirmó que respeta la postura de la directiva.

“Ser capitán o no, voy a actuar igual. Estoy contento de que se haya cerrado el tema para enfocarnos en jugar y ganar”, comentó el puertorriqueño.

El dueño del equipo también destacó que la figura de capitán no es común en el béisbol y que cada plantilla es distinta año tras año, por lo que el liderazgo debe surgir desde el propio vestuario.

Un nuevo ciclo bajo Carlos Mendoza

La franquicia neoyorquina afronta su tercera temporada bajo el mando del mánager Carlos Mendoza y con cambios importantes en la plantilla. El equipo dejó marchar a figuras como Pete Alonso y Edwin Díaz en la agencia libre, además de traspasar a jugadores formados en casa como Brandon Nimmo y Jeff McNeil.

Históricamente, solo cuatro peloteros han sido capitanes oficiales en la historia de los Mets: Keith Hernandez, Gary Carter, John Franco y David Wright.

Liderazgo sin etiqueta: la filosofía del clubhouse

Lindor insistió en que el equipo cuenta con líderes dentro del vestuario sin necesidad de títulos formales. Para el shortstop, lo más importante es centrarse en el rendimiento dentro del campo y construir química colectiva.

La decisión llega en un momento de transición para los Mets, que buscan redefinir su identidad competitiva tras varios movimientos de alto impacto en el roster.

Recuperación y números que avalan a Lindor

El boricua también trabaja en su regreso tras una cirugía el 11 de febrero para reparar un hueso hamate roto en la mano izquierda, lesión que podría poner en duda su disponibilidad para el inicio de la temporada.

En la campaña pasada, Lindor disputó 160 juegos y lideró MLB con 762 apariciones al plato, registrando promedio de .267, 31 jonrones, 86 carreras impulsadas y 31 bases robadas. Además, quedó fuera del roster de Puerto Rico para el próximo Clásico Mundial de Béisbol debido a temas de seguro médico.

