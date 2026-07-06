lunes 6  de  julio 2026
MÚSICA

Nueva canción de Madonna, "Bizarre", desata polémica por presuntas indirectas a Sean Penn

El lanzamiento de este sencillo forma parte del proyecto Confessions II, una de las producciones más esperadas del año

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.&nbsp;

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 

AFP/Jamie McCarthy/Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La icónica artista estadounidense Madonna ha vuelto a situar sus vivencias personales en el centro de su producción musical tras el lanzamiento de su nueva producción discográfica. Los seguidores de la intérprete señalan que la canción Bizarre contiene múltiples referencias directas a su complejo matrimonio con el actor Sean Penn.

El lanzamiento de este sencillo forma parte del proyecto Confessions II, una de las producciones más esperadas del año, con la cual la denominada Reina del Pop retoma conceptualmente el universo sonoro de su aclamado álbum Confessions on a Dance Floor, editado originalmente hace dos décadas.

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A pesar de que la cantante ha evitado mencionar de forma explícita el nombre del ganador del Óscar, la composición lírica presenta elementos iconográficos y descriptivos sumamente específicos que la prensa especializada y los aficionados consideran vinculados a la relación que ambos mantuvieron durante la década de los ochenta.

Referencias biográficas

En el texto de Bizarre, la cantautora describe una dinámica de pareja caracterizada por la intensidad emocional, los celos profesionales y la constante presión de la exposición mediática.

En uno de los versos más comentados en las plataformas digitales, se narra la perspectiva de un hombre con una mirada de intensos ojos azules que manifestaba una profunda intolerancia hacia el asedio de los reporteros gráficos y el nivel de notoriedad de su cónyuge, factores que finalmente precipitaron el distanciamiento de la pareja.

No obstante, el factor que los analistas musicales consideran como la prueba más contundente de la alusión biográfica es la mención explícita de un automóvil modelo Shelby Cobra.

Este vehículo deportivo clásico posee un significado histórico documentado en la cronología de la pareja, ya que fue el obsequio que la propia cantante le otorgó a Penn durante su matrimonio, celebrado en el año 1985.

Hasta el momento, ni Madonna ni los portavoces oficiales del histrión han emitido declaraciones para confirmar o desmentir las teorías del público, manteniendo la política de reserva que ha caracterizado la promoción de este nuevo material de estudio.

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