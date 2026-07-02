La estrella pop estadounidense Madonna se presenta en el escenario durante un concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de mayo de 2024.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Dos décadas después de su exitoso Confessions on a Dance Floor (2005), Madonna regresa a las pistas de baile con Confessions II, una secuela de aquel álbum en el que reinterpreta su propio estilo y que ha sido muy bien recibido por la crítica especializada.

"Madonna ha creado su álbum más relevante en más de veinte años. Esta gran dama del pop sigue sabiendo cómo hacernos mover", afirma la prestigiosa revista británica NME del decimoquinto disco de la estadounidense, que sale a la venta en todo el mundo este viernes.

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De "viaje nostálgico a la pista de baile" en su "álbum más vital en dos décadas", le califica The Guardian, mientras que The Telegraph asegura que con este trabajo, la cantante de Michigan "reclama su corona".

Para la BBC, "los primeros 30 minutos son impecables", empezando por la hipnótica I feel so free, que recuerda a Donna Summer, pero cree que el álbum flojea un poco en el medio para elevarse en las canciones autobiográficas, como Danceteria.

El álbum

Doce canciones (que llegan a 16 en las ediciones deluxe) que incluyen una colaboración con Sabrina Carpenter (Bring Your Love, estrenada en el Festival de Coachella) y otra (The Test) con su hija mayor, Lourdes León, conocida como Lolahol en su faceta musical.

Además hay un tema, Fragile, dedicado a su hermano Christopher Ciccone, fallecido en 2024 y con el que mantuvo una complicada relación. "When I’m alone I see you standing there and I feel whole" (Cuando estoy a solas, te veo ahí de pie, y me siento completa), dice la letra.

Hay además otro título, Bizarre que habla sobre su primer marido, Sean Penn, según interpretan algunos medios estadounidenses por frases como "estrella de cine, ojos azul intenso. En Hollywood éramos el premio perfecto" o "extienden la alfombra para nosotros pero no la compartes".

I feel so free, Good for the soul, One step away, Danceteria, Read my lips (un tema con el colombiano Feid lanzado hace tres días), Everything, Love without words, School y My sins are my savior se unen a Bring Your Love, Fragile y Bizarre, en el listado de las ediciones normales del disco, según precisa la web de Warner Music Australia.

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The Test, Love Sensation, Betrayal y L.E.S Girl, son las cuatro canciones extra que se incluyen en las ediciones deluxe -de vinilo rosa translúcido, con una camiseta con el logo del disco o con cubierta especial- y también en la versión en cassette.

Un lanzamiento que ha estado precedido por diversos eventos en los que Madonna fue presentando gran parte del material de su nuevo álbum.

El 17 de abril cantó por sorpresa Bring Your Love, junto a Carpenter en Coachella y el 4 de junio celebro un concierto, también sin anunciar, en pleno Times Square, en Nueva York, donde mezcló nuevas canciones con algunos clásicos.

Al día siguiente presentó en el Festival de cine de Tribeca una obra musical visual que acompaña al disco. Un cortometraje de 13 minutos que anticipaba parte del repertorio de Confessions II -en concreto seis temas- y en el que aparecían Carpenter, Feid, el actor Benedict Cumberbatch, la modelo Kate Moss o la cantante venezolana Arca.

Además, horas antes del lanzamiento oficial hay programados eventos especiales para escuchar el disco en ciudades como Londres, Melbourne, Madrid o Toronto.

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Confessions II, que se lanza cuando se pase de la medianoche de este viernes 3 de julio en cada país -es decir, la publicación en Nueva Zelanda ha sido 16 horas antes que en Nueva York-, está inspirado en los ritmos del house de Detroit y Chicago, según explico el productor Stuart Price a la prensa británica.

Un álbum que llega tras casi año y media de espera, desde que la reina del pop anunciara en octubre de 2024 que se metía en un estudio de grabación londineses con Price, que fue el director musical de su última gira, el Celebration Tour de 2023-2024, y que produjo el primer Confessions on a Dance Floor.

FUENTE: EFE