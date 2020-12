Nuevo cine cubano en medio de reclamos por libertad de expresión

"Surgirá un nuevo cine cubano, está surgiendo", dijo el presidente del Festival de La Habana, Iván Giroud, en la inauguración de su 42° edición el jueves pasado.

El Fondo de Fomento del Cine Cubano aprobado en junio de 2019 mediante el decreto 373, que reconoce la figura del creador audiovisual y cinematográfico independiente, será la matriz de ese nuevo cine.

Este fondo es resultado del diálogo que por muchos años ha mantenido el G-20, que representa a los cineastas, con las autoridades para obtener una largamente añorada Ley de cine, que sigue sin concretarse.

"Los primeros resultados son alentadores y servirán no solo para descubrir nuevos talentos y nuevas obras, sino para romper esquemas mentales y productivos, sectoriales y generacionales, temáticos y estéticos", afirmó Giroud.

Sin embargo, consideró que el camino no será fácil y que será responsabilidad de todos encauzarlo hacia su mejor destino.

"Buenas y nuevas historias"

Se trata de un financiamiento concedido por el estatal Instituto de Cine (ICAIC) para el desarrollo y producción de proyectos, cuyos realizadores deben gestionar como parte de la financiación de sus películas.

Aunque ya existe algún cine independiente en Cuba desde hace años, el ICAIC sigue siendo el gran productor y distribuidor nacional. Es el dueño de las salas de cine y la entidad que determina las películas que ahí se proyectan.

"Es un espacio diferente para producir películas que aspiran ser artísticamente ambiciosas, de confrontación, búsquedas y sobre todo diversas", dijo la realizadora Rebeca Chávez, quien intervino en el proceso.

"La ejecución del Fondo está relacionada con el compromiso esencial de buscar buenas y nuevas historias capaces de expresar la rica, diversa y compleja sociedad cubana", sostuvo la directora de cine.

Los comités de selección evaluaron anteriormente 36 proyectos en escritura de guión, 18 en desarrollo y ocho en posproducción. En total se consideraron 62 propuestas y 23 ya habían sido beneficiadas.

Buena parte de los artistas participantes son jóvenes y mujeres. El 39% son menores de 35 años, el 53,8% son directoras y el 30,7% productoras y directoras, dijeron los organizadores.

"Libertad absoluta"

"Veo con buenos ojos y aplaudo el decreto 373, es una oportunidad para hacer obras, para dar oportunidades a nuevos y viejos cineastas a dar a luz sus proyectos", declaró a la AFP el productor y director Ricardo Figueredo.

"Aunque condiciona la libertad de expresar, pero no todas las películas tienen que tener una bis crítico o político", añadió.

Figueredo estuvo entre los más de 300 artistas congregados el 27 de noviembre frente al ministerio de Cultura, que tuvieron una primera ronda de diálogo.

Sin embargo, una semana después la representación de los artistas exigió otras condiciones para continuar y el ministerio rompió las conversaciones siguiéndolas después con otros artistas afines.

"Fuimos a pedir un diálogo para reformas en la cultura, que no están implícitas ni en el G-20 ni en el decreto 373: la censura desmedida, la persecución y los castigos a los artistas con una visión y opinión diferentes", agregó.

Otro participante fue el documentalista Juan Pin Vilar, que manifestó su desacuerdo con cualquier tipo de limitación a la libertad de expresión.

"No estoy de acuerdo con que nadie sea reprimido por lo que piensa, porque haga una película, un documental. Creo que debe haber una libertad absoluta como en cualquier país moderno", dijo a la AFP.

Senel Paz, escritor y guionista de la galardonada cinta "Fresa y chocolate" (1993), dijo al recibir el Premio Nacional de Cine 2020 que sintió libertad de creación en los proyectos de escritura y desarrollo presentados al fondo. "Serán los próximos títulos de nuestro cine".

El exitoso director del filme "Conducta" (2014), Ernesto Daranas, dijo en un blog que comparte la esencia de las demandas presentadas al ministerio de Cultura.

"Una parte de mi obra la he hecho con las instituciones de la cultura cubana; no me han faltado encontronazos, pero hasta hoy ninguna ha sido objeto de censura. Eso es lo que exijo para todos los artistas y para cualquier cubano", añadió.