Nuevo video de Harry Styles aviva rumores sobre próximo album

El cantante británico Harry Styles celebra después de recibir el premio al álbum del año por Harry's House durante la ceremonia de los Premios Brit 2023 y un espectáculo en vivo en Londres el 11 de febrero de 2023. Entre los ganadores , Styles fue uno de los artistas que más triunfó en la ceremonia.

MIAMI. - Más de dos años después de concluir su tour Love On Tour, Harry Styles subió a su canal de YouTube un video de la última parada de la exitosa gira internacional en julio de 2023, donde interpreta una emotiva balada al piano.

Al comienzo del video de ocho minutos, titulado Forever, Forever, se ve a los fans esperando fuera del RCF Arena en Reggio Emilia, Italia, especulando sobre lo que les depararía la noche. La introducción también muestra al personal del concierto refrescando con mangueras a los asistentes que esperaban bajo el sol abrasador, mientras el día daba paso a la noche.

Finalmente, Styles aparece en el escenario con un brillante chaleco de lentejuelas doradas y pantalones a juego, dirigiéndose a un piano de cola y diciéndole al público en italiano: “Escribí esta canción para ustedes”.

Después de interpretar la composición, que no tenía letra, el exintegrante de One Direction agradeció a su público, se levantó, lanzó besos y se inclinó en señal de reverencia. El video termina con una toma panorámica de los espectadores y el mensaje We belong together (Pertenecemos juntos) en la pantalla.

Embed

Desde que finalizó la gira de 22 meses, Harry se ha mantenido en gran medida alejado del foco mediático, con algunas excepciones notables. En marzo, se calzó las zapatillas para unirse a miles de aficionados al deporte y recorrer las calles de Tokio en la maratón de 2025, una carrera de 42 kilómetros por la ciudad japonesa.

Ahora, con este nuevo video, los fanáticos del artista y usuarios de las redes sociales han empezado a especular sobre su próximo álbum, señalando que este podría ser el inicio de un nuevo ciclo musical en su carrera.